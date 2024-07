C'è da fare un po', un bel po'. Dal punto di vista atletico, dal punto di vista mentale. Dal punto di vista - soprattutto - del capire e del capirsi. Questa è una nuova Juventus e come in tutte le cose nuove servirà un'iniezione di tempo per trovare la quadra giusta. Nel frattempo, la prima amichevole stagionale finisce 3-0. Ma per il Norimberga.

La forma fisica tenderà a migliorare, e questo chiaramente cambierà le sorti e la forza della squadra. Nel frattempo? Fiducia. Anche perché la Juve del secondo tempo è stata molto diversa dalla Juve del primo tempo. Innanzitutto per gli uomini scesi in campo: il peso offensivo con Vlahovic punta, Weah esterno alto, Adzic a fare il dieci, è aumentato in maniera determinante. Meglio le geometrie di Fagioli e Nicolussi rispetto al dinamismo di Thuram (comunque bene) e Locatelli (non esattamente al top), meglio pure Gatti e Cabal rispetto a Gonzalez.





Tra tutti, a cambiare la partita è stato però Timothy Weah: come l'anno scorso, la partenza è sprint. E la sua corsa fa la differenza contro le difese stanche. Dal dischetto, Dusan Vlahovic ha fallito tutto ciò che la Juve aveva creato: meglio ora che in gare ufficiali.