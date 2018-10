13 ottobre, Metempsicosi - The Movie al Bolgia di Bergamo

Sabato 13 ottobre al Bolgia di Bergamo torna Metempsicosi, una delle realtà più solide del clubbing italiano. Dopo l'opening party con la performance di un mito come Sven Väth, nel bel mezzo di una stagione che segna 16 anni di successi, un traguardo davvero importante per un club che cresce sempre... Il 13 ottobre al Bolgia si torna a ballare con Metempiscosi, un collettivo che spesso ha collaborato con il Bolgia.

E' uno degli eventi del nuovo tour "The Movie", un produzione Metempiscosi che vede la partecipazione straordinaria di Mario Più, Ricky Le Roy, Joy Kitikonti, 00Zicky, Franchino, Luca Pechino, non semplici artisti, ma personaggi in grado di far emozionare chiunque e segnare la storia della musica elettronica in Italia per intere generazioni.





Il Bolgia di Bergamo è da sempre il luogo perfetto per godersi la miglior musica elettronica del pianeta. Il top club sull'A4 per la stagione 2018/19 è diventato ancora più multimediale: la musica dei dj si mescola a video, luci ed effetti speciali. Al Bolgia il sound dei top è per tutti coloro che vogliono provare un'emozione musicale forte, ma il club è anche uno spazio da vivere in mille modi. Basta allontanarsi un po' dai dancefloor e non mancano posti per fare quattro chiacchiere con gli amici, prima e dopo la musica.

Evento Facebook

https://www.facebook.com/events/467338860437147/

Bolgia

info 3383624803 www.bolgia.it info@bolgia.it

www.facebook.com/bolgiaofficial

Via Vaccarezza 8 Osio Sopra (Bergamo)

A4 Milano Venezia uscita Dalmine (venti minuti circa da Milano)

In treno: Stazione Verdello - Dalmine (disponibile navetta per il Bolgia al costo di 2€ a/r per persona)

https://www.facebook.com/Metempsicosiofficialfanpage/