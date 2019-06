MotoGP, domenica prossima a Barcellona il Gran Premio di Catalogna 2019

Sono 24 i giri da percorrere per completare i 111 km del circuito di Barcellona (4,6 km) per il prossimo appuntamento di MotoGP con il Gran Premio della Catalogna che si correrà domenica 16 giugno.

Un circuito, quello di Barcellona, per un terzo caratterizzato da un lungo rettilineo davanti ai box e per due terzi da un tratto misto, con una curva veloce, la 3, e un altro tratto in rettilineo tra le curve 9 e 10.

In pratica, sulla carta, dovrebbero esserci tutte le premesse perché, almeno le Ducati, possano dar filo da torcere alla Honda di Marquez.

Oltretutto Danilo Petrucci, dopo il successo al Mugello, sembra aver preso gusto con la vittoria e promette di voler ripetere in Catalogna quanto fatto in Toscana. In fondo, Jorge Lorenzo nel 2018 fece altrettanto!

Il suo compagno di team, Andrea Dovizioso, ovviamente cercherà di fare altrettanto: «Ducati ha vinto nelle ultime due stagioni a Montmeló. E sono convinto che anche in questa stagione possiamo essere competitivi in gara. Ma la temperatura dell’asfalto sarà un fattore chiave. Le previsioni dicono che queste saranno alte e la gestione delle gomme farà la differenza. Siamo in un momento chiave della stagione e dobbiamo fare più punti possibili».



Di seguito l'orario degli appuntamenti in pista della MotoGP

Venerdì

Practice 1: 09:55 - 10:40

Practice 2: 14:10 -14: 55

Sabato

Practice 3: 09:55 - 10:40

Practice 4: 13:30 - 14:00

Qualifiche 1: 14:10 - 14:25

Qualifiche 2: 14:35 - 14:50

Domenica

Warm Up: 09:40 - 10:00

Gara: 14:00