Libano, l'Ordinario Militare in visita al contingente italiano per la Santa Pasqua

È stato accolto dal Generale Rodolfo Sganga, Comandante del Settore di Unifil a guida italiana, assegnato alla Brigata Paracadutisti Folgore, l'Ordinario Militare Monsignor Santo Marcianò in visita ai militari italiani a Shama, in occasione della Santa Pasqua.

I militari italiano sono schierati nel sud del paese nell'ambito della missione Unifil. Monsignor Marcianò ha presieduto tutte le tradizionali celebrazioni che in questi giorni precedono la Santa Pasqua, e ha avuto parole di ringraziamento per i militari italiani, per il lavoro che svolgono quotidianamente, non solo in Italia, ma anche nei teatri operativi all'estero, come il Libano. Militari che con il loro operato - ha poi aggiunto - assicurano pace e stabilità a tutti i popoli.

