Al Papeete Beach Milano Marittima è il periodo più hot dell'anno, quando il ritmo, semplicemente, non si ferma mai. Ecco, riassunto a una serie di titoli che però riescono a regalare energia, che si balla e come ci si diverte in uno dei luoghi di riferimento dell'estate italiana.



Lo staff di Papeete Beach offre un'esperienza di intrattenimento esclusiva ed indimenticabile. La spiaggia, in particolare, in questa calda estate '23. E punta ancora di più a soddisfare le aspettative dei più esigenti, rendendo giornate e pomeriggi Papeete Beach decisamente unici. Perché, come dice uno dei sottotitoli della stagione primavera estate '23, Papeete Beach è anche molto altro, "non solo la spiaggia più famosa" d'Italia"...



Ma veniamo ai party. Domenica 13/8 al Papeete Beach Milano Marittima c'è il party Bad Dolls, ovvero le dj di m2o più scatenate di sempre: Hellen, Oyadi, Victoria Hyde e Jeyma. Il sound è decisamente irresistibile. Lunedì 14/8 Extra! Beach Party, un party da vivere in spiaggia in puro stile Papeete. Martedì 15/8 Ferragosto Night!, ovvero si balla in spiaggia anche di sera, dalle 22:30 alle 3:30. Mercoledì 16/8 Tropicall Extra, una festa all'ora del tramonto dal sound decisamente originale. Giovedì 17/8 Sunset Rituals Extra!, ovvero un rituale da dedicarsi on the beach. Venerdì 18/8 Sun and Fun Original. Sabato 19/8 Beach party Original. Domenica 20/8 Tropicall Original.



Ovviamente, al Paeete Beach Milano Marittima, anche il pranzo è una coccola tutta da vivere. Mangiare bene, di fronte al mare, al centro della scena, rilassa. Al beach restaurant La Pluma si gustano piatti tipici romagnoli 'ripensati', spesso ripensati dallo chef, il campano Vincenzo Caputo.



Papeete Beach, Villapapeete: two brands, one soul



Papeete mette insieme, a Milano Marittima (RA), la celeberrima spiaggia Papeete Beach e Villapapete, location open - air serale e notturna aperta solo il sabato notte. Da oltre vent'anni Papeete è un punto di riferimento per chi cerca il massimo in stile pop: sole, relax in spiaggia, beach party, sunset ritual... e più tardi dinner show e notti in una location unica. Oltre che un vero e proprio fenomeno di costume, celebrato dai media e amato dai fan, Papeete è una realtà fatta di attenzione al servizio e ogni dettaglio della sua proposta. In spiaggia, ad esempio, ecco il ristorante La Pluma, aperto solo a pranzo. Le sue specialità romagnole sono spesso rivisitate dallo chef campano Vincenzo Caputo.



https://www.papeetebeach.com

https:/www.villapapeete.com



Papeete Beach

Via Terza Traversa Pineta 281 48015 Milano Marittima (RA)

InfoLine: +39 348 9700555, Beach: +39 349 3717477 Ristorante: +39 0544 991208



Villapapeete

via Argine Destro di Savio 15 48015 Milano Marittima (RA)

dalle 21 a tarda notte, ogni sabato notte

info / prenotazioni +39 335 12755444