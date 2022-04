Internet è stata rivoluzionaria. Offre opportunità senza precedenti alle persone di tutto il mondo, tramite la possibilità di connettersi ed esprimersi, e continua a trasformare l'economia globale, offrendo opportunità economiche a miliardi di persone. Eppure ha anche creato serie sfide politiche. A livello globale, stiamo assistendo a una tendenza all'aumentare dell'autoritarismo digitale in cui alcuni stati agiscono per reprimere la libertà di espressione, censurare i siti di notizie indipendenti, interferire con le elezioni, promuovere la disinformazione e negare ai propri cittadini altri diritti umani. Allo stesso tempo, milioni di persone devono ancora affrontare barriere all'accesso, mentre i rischi e le minacce alla sicurezza informatica minano la fiducia e l'affidabilità delle reti. I governi democratici e altri partner stanno raccogliendo la sfida. Oggi, gli Stati Uniti con 60 partner da tutto il mondo hanno lanciato la Dichiarazione per il futuro di Internet. Tra coloro che approvano la Dichiarazione figurano Albania, Andorra, Argentina, Australia, Austria, Belgio, Bulgaria, Capo Verde, Canada, Colombia, Costa Rica, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Repubblica Dominicana, Estonia, Commissione Europea, Finlandia, Francia , Georgia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Israele, Italia, Giamaica, Giappone, Kenya, Kosovo, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Maldive, Malta, Isole Marshall, Micronesia, Moldavia, Montenegro, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Niger , Macedonia del Nord, Palau, Perù, Polonia, Portogallo, Romania, Senegal, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Taiwan, Trinidad e Tobago, Regno Unito, Ucraina e Uruguay.Questa Dichiarazione rappresenta un impegno politico tra i partner della Dichiarazione a promuovere una visione positiva per Internet e le tecnologie digitali. Rivendica le promesse di Internet di fronte alle opportunità e alle sfide globali presentate dal 21° secolo. Riafferma e impegna nuovamente i suoi partner per un'unica Internet globale, che sia veramente aperta e promuova la concorrenza, la privacy e il rispetto dei diritti umani. I principi della Dichiarazione includono impegni a:

Proteggere i diritti umani e le libertà fondamentali di tutte le persone;

Promuovere un Internet globale che favorisca il libero flusso di informazioni;

Promuovere una connettività inclusiva e conveniente in modo che tutte le persone possano trarre vantaggio dall'economia digitale;

Promuovere la fiducia nell'ecosistema digitale globale, anche attraverso la protezione della privacy;

Proteggere e rafforzare l'approccio multistakeholder alla governance che fa funzionare Internet a vantaggio di tutti.

Nel firmare questa Dichiarazione, gli Stati Uniti e i partner lavoreranno insieme per promuovere questa visione e i suoi principi a livello globale, rispettando nel contempo l'autonomia normativa dell'altro all'interno delle nostre giurisdizioni e in conformità con le nostre rispettive leggi nazionali e obblighi legali internazionali.Nell'ultimo anno, gli Stati Uniti hanno collaborato con partner di tutto il mondo, tra cui la società civile, l'industria, il mondo accademico e altre parti interessate per riaffermare la visione di un Internet aperta, libera, globale, interoperabile, affidabile e sicura. In base a questa visione, le persone trarranno vantaggio da un Internet che sia unificata e non frammentata, faciliti le comunicazioni e il commercio in tutto il mondo e sostenga le libertà, l'innovazione, l'istruzione e la fiducia reciproca.

Firmato da un terzo delle nazioni presenti nel mondo un impegno per regolamentare Internet che, al di là delle buone intenzioni, finisce per essere in contraddizione rispetto alle finalità iniziali della rete. Ma è solo un promemoria, visto che già da anni Internet è sotto il ferreo controllo di alcuni soggetti multinazionali privati che, autonomamente, la amministrano tramite in base alle convenienze di fatturato, alle trimestrali di borsa, a futuri investimenti, ecc. La "Dichiarazione" precedente va intesa solo come mantenimento dell'attuale status quo.