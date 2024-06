“Non dobbiamo abbassare le ambizioni sulla decarbonizzazione, bisogna arrivare al Net Zero nel 2050”: l’intervista all’AD di Snam Stefano Venier nel corso della terza edizione del Sustainable Future Energy Summit.



Stefano Venier: l’AD di Snam tra gli ospiti del Sustainable Future Energy Summit 2024

L’AD di Snam Stefano Venier è intervenuto lo scorso 30 maggio nel corso della terza edizione del Sustainable Future Energy Summit, l’evento di Class Cnbc che riunisce leader di settore, esperti internazionali e istituzioni per un confronto sul percorso intrapreso verso gli obiettivi di decarbonizzazione e fare il punto su strategie e soluzioni più funzionali nel garantire sicurezza, competitività e autonomia strategica al sistema Paese. L’AD Stefano Venier, parlando dell’impegno di Snam e della vision nell’affrontare le sfide della transizione energetica, si è soffermato su alcuni dei progetti infrastrutturali che il Gruppo sta portando avanti. Tra questi i lavori per il rigassificatore di Ravenna che “stanno avanzando in maniera rapida: siamo arrivati all'80% delle realizzazioni a terra e al 35% delle lavorazioni in mare”. Tutto, ha aggiunto il manager, “procede nei tempi e nella direzione di diversificazione dell’approvvigionamento”.



Stefano Venier: trasporto di idrogeno, l’Italia può rivestire “un nuovo ruolo geopolitico essenziale”

Come sottolineato dall’AD Stefano Venier durante il Sustainable Future Energy Summit 2024 “siamo convinti che per avere un sistema efficiente e con energia sempre disponibile sia necessario avere un mix di fonti vario”. Parlando poi delle soluzioni, secondo l’AD “il blending dell’idrogeno verde nelle infrastrutture di trasporto del gas è la via più semplice nel breve periodo per offrire un mercato a questa soluzione e portare avanti la decarbonizzazione”. In questo l’Italia può rivestire “un nuovo ruolo geopolitico essenziale: quello di ponte tra il Nord Africa e l’Europa per il trasporto dell’idrogeno”. Infine, Stefano Venier ha ribadito la necessità di arrivare al Net Zero entro il 2025: “Non dobbiamo abbassare le ambizioni sulla decarbonizzazione. Però le scelte vanno fatte su basi scientifiche e devono tenere conto delle differenze tra i vari Paesi europei”.