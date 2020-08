La pandemia oramai ha toccato tutti continenti, compresa l' Africa, dove la situazione nelle ultime settimane è progressivamente peggiorata.

In base alle ultime statistiche sono finora 1.083.834 i contagiati dal coronavirus, 279.866 i casi attivi, 24.655 i morti e 779.313 le persone guarite.

La situazione in Africa sta peggiorando anche perché rispetto ad altre Nazioni che riescono a contenere i nuovi focolai, in Africa questo non è possibile , per mancanza di non riuscire a monitorare gli ingressi nei piccoli centri, lontano dalle grandi città.

Silvia Busacca

