61.ma Edizione PREMIO NAZIONALE FRASCATI POESIA

1. Possono partecipare libri di poesia in lingua italiana editi in Italia da Gennaio 2019 a Giugno 2021.

2. Non sono ammesse opere stampate in proprio o presso tipografie.

3. Le opere partecipanti dovranno pervenire a causa dell’emergenza Covid-19, entro il 25 giugno 2021, in 15 copie alla Segreteria del “Premio Nazionale Frascati Poesia”- Associazione Frascati Poesia – Via G. Matteotti, 32 – 00044 Frascati (RM).

4. Le opere dovranno essere accompagnate da una lettera su cui sono chiaramente indicati: nome - cognome - indirizzo - recapito telefonico dell’autore. Per l’uso ristretto a studenti delle scuole di Frascati e del territorio, è gradito ricevere anche il pdf del libro; oppure gentilmente l’e-book all’indirizzo di posta elettronica [email protected]

5. Le opere inviate non saranno in alcun modo restituite.

6. Non possono concorrere opere inviate nelle edizioni precedenti.

7. L’Associazione si riserva il diritto di curare la pubblicazione di una antologia di poesie e di versi degli autori premiati, senza obbligo di corrispondere compensi all’autore.

8. Il finalisti sono tenuti a presenziare alla cerimonia di premiazione e il vincitore, fra loro, a ritirare personalmente il premio. Qualora la condizione pandemica lo richiedesse, sarà predisposta una celebrazione a distanza in digitale.

9. Le opere saranno esaminate da una Giuria così composta: Domenico Adriano (Presidente), Andrea Caterini, Arnaldo Colasanti, Claudio Damiani, Maria Ida Gaeta, Andrea Gareffi, Raffaele Manica, Renato Minore, Rita Seccareccia.

10. La Giuria selezionerà in modo insindacabile una terna di finalisti, dalla quale sarà proclamato il vincitore.

11. L’Associazione Frascati Poesia fornirà alle scuole del territorio sotto elencate, i testi di ciascuna opera dei tre finalisti. Gli Istituti ne promuoveranno la lettura, nell’intento di preparare gli allievi al confronto con gli scrittori.

Istituto Comprensivo “Frascati 1 ”

Istituto Comprensivo “Frascati”

Istituto Salesiano “Villa Sora”

Istituto Tecnico Professionale “M. Pantaleoni”

Istituto Tecnico Commerciale “M. Buonarroti”

Istituto Tecnico Industriale “E. Fermi”

Liceo Classico - Linguistico “M. T. Cicerone”

Liceo Linguistico “Maestre Pie Filippini”

Frascati

Liceo Scientifico “B. Touschek”

Grottaferrata

Istituto Comprensivo “Alto Casertano”

Galluccio (CE)

12. Il vincitore riceverà un premio di euro 2.000,00

La cerimonia di premiazione si terrà Sabato 4 Dicembre 2021 - ore 18.00



I VINCITORI DAL 1959 AL 2020

1959 - Alberto Bevilacqua : Omaggio in versi al vino italiano

1960 - Felice Ballero: Lo schiacchetrà

1961 - Alcide Paolini: Perché qualcuno ci ami

1962 - Alfonso Gatto: L’anima della sera

1964 - Franco Costabile: Il canto dei nuovi emigranti

1965 - Elena Clementelli: Lode ai morti in borghese

1966 - Mario Dell’Arco: Bacco a Frascati

1967 - Guglielmo Petroni: Narrativa

1968 - Luciano Luisi: La tua voce fraterna

1969 - Vittorio Bodini : Tre momenti

1970 - Raphael Alberti: Notturno romano per Don Ramon

1971 - Siro Angeli: Radiografie della città

1972 - Romeo Lucchese: Alberi

1973 - Vittore Fiore: Il male è dentro di noi | Marianna Bucchich: Poesia per la madre

1974 - Carlo Betocchi: Prime e ultimissime (Mondadori)

1975 - Diego Valeri: Calle del vento (Mondadori)

1976 - Giorgio Vigolo: Poesie (Mondadori) | Lino Angiuli: La parola l’ulivo (Lacaita) Premio Alfonso Gatto

1977 - Margherita Guidacci: Il vuoto e le forme (Ed. Rebellato)

1978 - Giuseppe D’Alessandro: Il tamburo di sabbia (Rusconi) | Morgana Mirtilli: Dentro l’attonito - Premio Alfonso Gatto

1979 - Cesare Vivaldi: Una mano di bianco (Guanda)

1981 - Adriano Guerrini: Ventotto poesie (Ed. San Marco dei Giustiniani)

1982 - Alberto Bevilacqua: Immagine e somiglianza (Rizzoli)

1983 - Renzo Nanni: Minuscoli su pagina bianca (Forum)

1984 – Giacinto Spagnoletti: Versi d’occasione (Ed. Dei Dioscuri)

1985 - Mario Socrate: Il punto di vista (Garzanti)

1986 - Carlo Muscetta: Versi e versioni (Edizioni del Girasole)

1987 - Guglielmo Petroni: Terra segreta (Amadeus)

1988 - Attilio Bertolucci: La camera da letto (Garzanti)

1989 - Francesco Tentori: Dialogo con l’assente (Biblioteca Cominiana)

1990 - Alessandro Parronchi: Climax (Garzanti)

1991 - Enzo Fabiani: La sposa vivente (Ed. Trentadue)

1992 - Giorgio Barberi Squarotti: In un altro regno (Ed. Genesi)

1993 - Silvio Ramat: Pomarania (Crocetti)

1994 - Andrea Zanzotto: Poesie 1938-1986 (Mondadori)

1995 - Luciano Erba: L’ipotesi circense (Garzanti)

1996 - Benito Sablone: Ogni giorno un muro (Tracce) | Andrea River (speciale)

1997 - Enzo Mazza: Uno di questi giorni (Biblioteca Cominiana)

1998 - Roberto Pazzi: Gravità dei corpi (Palomar)

1999 - Giuseppe Rosato: Oh, l’inverno (Book Editore)

2000 - Rodolfo Di Biasio: Altre contingenze (Caramanica) - Onorificenza “Civis Tusculanus” a Mario Luzi - Barbara Carle (speciale)

2001 - Claudio Damiani: Eroi (Fazi) | Maria Luisa Spaziani - Thomas Kling (speciale)

2002 - Sauro Albisani: Terra e cenere (Il Labirinto) | Maurizio Cucchi (carriera) – Alberto Jiralda Cid (speciale)

2003 - Umberto Piersanti: Nel tempo che precede (Einaudi)

2004 - Ex equo - Antonio Riccardi: Gli impianti del dovere della guerra (Garzanti) | Valentino Zeichen : Poesie 1963-2003 (Mondadori)

2005 - Eugenio De Signoribus: Ronda dei conversi (Garzanti) | Gianfranco Palmery (speciale)

2006 - Valerio Magrelli: Disturbi del sistema binario (Einaudi) | Arturo Schwarz (speciale)

2007 - Silvia Bre Marmo (Einaudi) | Nelo Risi (carriera) - Emerico Giachery (speciale)

2008 - Elio Pecora: Simmetrie (Mondadori) | Luigi Magni (speciale)

2009 - Cesare Viviani: Credere all’invisibile (Einaudi)

2010 - Corrado Calabrò: La stella promessa (Mondadori) | Nicola Crocetti (speciale)

2011 - Milo De Angelis: Quell’andarsene nel buio dei cortili | (Mondadori) Cesare Segre (speciale)

2012 – Antonella Anedda: Salva con nome (Mondadori) | Pupi Avati (speciale) - Dante Maffia (carriera)

2013 - Renzo Paris : Il fumo bianco (Elliot) Sergio Zavoli (speciale)

2014 – Umberto Fiori: Poesie 1986-2014 (Mondadori) | Luigi Fontanella (carriera) – Domenico De Masi (speciale)

2015 – Roberto Deidier : Solstizio (Mondadori) | Armando Massarenti (speciale)

2016 – Gino Scartaghiande : Oggetto e circostanza (Il Labirinto) | Tiziano Onesti (speciale)

2017 – Davide Rondoni: La natura del bastardo (Mondadori)

2018 – Paolo Del Colle: Nuda proprietà (Melville)

2019 – Giancarlo Pontiggia: Il moto delle cose (Mondadori)

2020 – Stefano Simoncelli: A beneficio degli assenti (peQuod) | Nanni Cagnone (speciale)



Per informazioni:

Rita Seccareccia

Segreteria Premio

Tel. 06.94184575

email:[email protected]