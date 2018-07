L’International Fashion Festival arriva in Italia

L'evento International Fashion Festival, patrocinato dalla Confcommercio di Livorno e dalla Federazione Moda Italia, arriva a Palazzo Pancaldi (LI) dove, dal 19 al 21 luglio, si terrà il concorso mondiale per designer e brand.

La bella Livorno, tra l’azzurro del suo mare e il verde delle colline toscane, è la location scelta per l’International Fashion Festival, il noto concorso mondiale per designer e brand, collegato con partner internazionali del mondo della moda, come Odessa Fashion Week, Belarus Fashion Week, oltre a importanti magazine e media del settore, istituti di design, atelier e show-room.

Gli organizzatori Leonardo Angelo e Stefano Di Mauro, titolari della Costa Etruschi Model Agency, e Yana Raikes, famosa fashion designer ed organizzatrice di concorsi di moda a Londra e Parigi, con grande soddisfazione, sono riusciti a portare in Italia questo importante evento che offre l'opportunità anche alle imprese commerciali del territorio di farsi notare fuori dai confini e all’industria manifatturiera di avviare inedite partnership.

L’obiettivo principale del concorso è quello di creare network tra operatori italiani e stranieri della Fashion Industry, accrescendo, così, la visibilità della provincia livornese e del suo tessuto artigianale e commerciale.

“Chi partecipa all’evento avrà un grande ritorno di immagine professionale su scala mondiale e l’opportunità di esporre le proprie collezioni nelle più importante passerelle dell'Est Europa, quali Odessa e Belarus Fashion a Week, e in prestigiosi show-room”. - dichiarano gli organizzatori.

Federico Pieragnoli, Direttore Provinciale della Confcommercio Livorno, durante la conferenza stampa di presentazione dell'evento, presso la sede dell'Associazione ha affermato: “Sosteniamo le nostre imprese e la loro capacità di innovare e promuovere i loro marchi. Federmoda Confcommercio non può che dare il benvenuto a un festival che porta a Livorno operatori economici e interessati al settore”.

Il fotografo Gabriel Munari, presente alla conferenza stampa, promette di diffondere la miglior immagine di Livorno e delle sue imprese che parteciperanno al Fashion Festival.



