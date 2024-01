Le nominations agli Oscar hanno stravolto le dinamiche della categoria Miglior documentario dell'Awards Season di quest'anno, escludendo dalla cinquina finale 3 doc particolarmente apprezzati dalla critica americana: da Still: A Michael J.Fox Movie ad American Symphony fino al coraggioso documentario Beyond Utopia.

In questo scenario di omissioni clamorose, emerge un nuovo frontrunner per la vittoria. Stiamo parlando del documentario ucraino 20 Days in Mariupol che a questo punto diventa il favorito per la categoria Miglior documentario ai prossimi Oscar.

Ma come mai questa categoria si conferma una delle più imprevedibili nella composizione della cinquina finale?

Ecco un focus sul processo di voto di questa specifica categoria caratterizzata da membri votanti che nel corso degli anni hanno preferito non lasciarsi influenzare dai riconoscimenti della critica.