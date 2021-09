Una nuova normalità fatta di Green Pass necessari anche per entrare a mensa avanza a larghi passi, una nuova normalità fatta di discriminazioni, e secondo la quale chi non sia dotato di carta verde non ha accesso alla mensa e si deve accomodare in cortile o nel parcheggio di una caserma per mangiare.

Cresce il malcontento contro le discriminazioni da carta verde, dopo i Carabinieri e i poliziotti è toccato ai Vigili del fuoco di Alessandria qualche giorno fa. "Niente divisioni, mangiamo fuori tutti assieme questo il motto della loro protesta. Contro l'obbligo della carta verde Oggi tutta la squadra in turno ha mangiato all'aperto ed è stato dichiarato lo stato di agitazione. E' un'iniziativa di solidarietà per non dividersi", ha affermato Gianni Nigro, coordinatore regionale CGIL Vigili del fuoco del Piemonte. "Nel nostro lavoro essere uniti è vitale, operiamo in situazioni di emergenza e abbiamo bisogno di unità . Un divisione anche solo in mensa può creare eventuali problemi sul campo".

E così, tutta la squadra composta sia da vaccinati che non, ha pranzato assieme in cortile, tutti uniti nella protesta.

"Se fosse stato obbligatorio il vaccino per la nostra categoria sarebbe stato diverso, ora non lo è e non capiamo il senso di dividere", ha concluso Nigro.



Fonte: lasottilelinearossa.over-blog.it