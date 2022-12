Ancora con la guerra e i bombardamenti e tutto l’orrore e la morte che seminano nella martoriata ucraina. Ancora e ancora si continua ad ignorare le sofferenze e le grida di chi non condivide questa linea della guerra ad oltranza, appunto. Chi paga? E’ la carne da macello che viene sacrificata: quelle vite e quelle voci che la propaganda di guerra, da una parte e l’altra, vengono soffocate in nome di una ragione di stato, di un imperialismo disumano e guerrafondaio, che rimane in indubbiamente il vero nemico dell’umanità. Ma fermiamoci per un attimo e domandiamoci del perché: perché appunto tutto quest’orrore e quest’ostinazione da ambedue le parti a non scendere a compromesso e a riconoscere i propri errori e a risparmiare soprattutto al popolo e ai civili ucraini ulteriori massacri e sangue?