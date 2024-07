L’ufficio sport del Comune ha aggiudicato la gara per la concessione decennale della struttura sportiva di Bastione, inaugurata nell’estate dello scorso anno; ma non resa funzionale proprio per la necessità di individuare un soggetto, che potesse gestirla. Alla fine dell’iter di gara la Commissione ha aggiudicato il servizio all’A.S.D. “Tennis School Milazzo” con sede proprio a Bastione, che ha ottenuto un punteggio totale di 85 punti ed ha presentato un’offerta economica di 3.712,46 all’anno, con un rialzo del 22 per cento rispetto al canone annuale a base di gara di euro 3.043.

Alla gara hanno partecipato altre quattro società (Polisportiva Mignolo, A.S.D. Bonaccorsi s.r.l., società agricola, e A.S.D. Nuovo circolo tennis e vela), che però sono state escluse. L’aggiudicatario, oltre all’offerta economica, ha presentato un’offerta migliorativa finalizzata ad eseguire interventi sulla struttura, che già accoglie un campo da tennis, palestra all’aperto, pista da running di 250 metri, docce e servizi igienici anche per disabili e parco inclusivo, oltre al parcheggio.

Nello specifico “Tennis School Milazzo”, oltre a prendere in concessione anche l’area antistante l’impianto stesso attualmente adibita ad area verde con lo scopo di renderla funzionale all’area oggetto della concessione, si è impegnata a realizzare un secondo campo da tennis, un campo da pickleball per riuscire a cogliere tutte le opportunità, che questa nuova disciplina offre in termini di sviluppo del bacino di utenza, poiché in brevissimo tempo sta diventando uno sport di grande successo essendo adatto a tutte le età e genere; ad installare un impianto di videosorveglianza in modo da preservare l’integrità della struttura da eventuali atti vandalici; di aprire un punto ristoro con struttura prefabbricata amovibile nel rispetto delle normative vigenti in materia; di creare una sorta di Club House.