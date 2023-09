Ormai tutti i più grandi artisti e gli eventi di maggiore importanza a Napoli passano per Villa Domi, col patron Domenico Kontessa come grande cerimoniera dell'antica ed elegante dimora per cerimonie e happening di ogni tipo.

Da Gianluca Mech con la sua Tisanoreica a Maurizio Casagrande col suo show solo per citarne alcuni , senza dimenticare bellezza e glamour.

Sempre Villa Domi ha ospitato le finali di World top model. E nuovi progetti vedranno Villa Domi come splendida location.

A cura di Massmedia comunicazione.