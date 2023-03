Il ministro dell'Economia e dell'Innovazione lituano, Ausrine Armonaite, è arrivato in Italia per un periodo di due giorni durante il quale si è dapprima recato a Milano, quindi a Roma, per una serie di rapporti bilaterali cominciati con la firma di un Memorandum con alcune realtà lombarde presso la sede di Assolombarda, e successivamente ha incontrato il ministro italiano delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso.

A Milano il ministro ha incontrato la stampa, fra cui il sito di MilanoReporter, cui ha concesso una lunga intervista, da cui ricaviamo una battuta.

"C'è molto che possa migliorare attraverso una stretta relazione economica fra le industrie lituane e italiane, ma credo che ci sia una importante possibilità di sviluppo. L'Italia è l'11° partner economico della Lituania, il nostro commercio bilaterale è fatto di qualcosa come 2,8 milioni di euro, ma questo deve arrivare a tre milioni. Ci sono già dei concreti progetti lituani, per esempio con una compagnia che ha investito nella produzione di pannelli solari nei pressi di Napoli. Noi crediamo che questi reciproci interessi possano migliorare e svilupparsi ed è questo il motivo per cui sono qui. La guerra in Ucraina ci ha obbligati a guardare oltre e spesso i partner sono più vicini di quello che si possa immaginare. Le visite reciproche dei ministri dell'economia sono importanti. Noi vogliamo avere rapporti più stretti con le istituzioni e il governo italiano".

