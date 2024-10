Cronico, pseudonimo di Fabio Parrottino, presenta il nuovo singolo "Passa", in uscita il 18 ottobre 2024. Con questa nuova traccia, Cronico esplora le sue tematiche distintive, affrontando apertamente tematiche intime come la solitudine e il dolore causati dalle relazioni disfunzionali, fatte di bugie, lati oscuri e difficoltà nel lasciarsi andare.

Con “Passa”, Cronico apre le porte del suo cuore, condividendo un racconto sincero e toccante sulle cicatrici lasciate da relazioni complicate.



Con la produzione di Stonhead e il supporto di Aemmestudio per il mix e il master, il brano è un manifesto della musica di Cronico, influenzata da grandi nomi della canzone italiana, come Lucio Battisti, ma anche da artisti contemporanei come Franco 126 e Gazzelle.

Il risultato è un sound unico che fonde la tradizione cantautorale italiana con sonorità indie pop più moderne.

“Passa” è disponibile su tutte le piattaforme di streaming.







Chi è Cronico? Breve biografia

Cronico, originario di Catanzaro e cresciuto a Maranise, ha intrapreso il suo percorso artistico all'età di 14 anni, partecipando al Festival di Napoli nel 2001 e conseguendo negli anni successivi la laurea in canto moderno. La sua musica è influenzata da grandi nomi della canzone italiana, come Lucio Battisti, ma anche i contemporanei Franco 126 e Gazzelle.





“PASSA” - TESTOQuanto costa una risposta

Dentro la malinconia

Il dolore quanto costa

Quanto costa andare via

Mentre casco in un dirupo

Mentre vedo solo il vuoto

Un oceano di parole

Una goccia sopra un vetro

E rimane solo il fiato

Quel momento indefinito

Il coraggio di un saluto

Di un amore ormai sciupato

Ora guardami negli occhi

Come se non fossi mia

Ora conta dieci passi

Dimmi ancora una bugiaPassa tutto ma non passerai

Cambia tutto ma non cambierai

E che cosa ne sarà di noi

Come pioggia mi ritroverai

E strappare mille pagine

E bagnarsi con le lacrime

Poi trovare tutto inutile

Per sentirti ancora dentro me

Ti ho spiazzata un’altra volta

Ma la colpa non è mia

Scusami se non mi scuso

Sono in buona compagnia

Quando io ti ho chiesto aiuto

Pensa a quello che ti ho dato

Pioggia fitta sotto il sole

Mille giorni da rifare

Parlami solo di noi

Chiedi quello che non sai

Stringi forte più che puoi

Con il tempo capirai

Non farti troppe domande

Perché tutto vola via

Abbassiamo le serrande

Tra un amplesso e la poesia

Passa tutto ma non passerai

Cambia tutto ma non cambierai

E che cosa ne sarà di noi

Come pioggia mi ritroverai

E strappare mille pagine

E bagnarsi con le lacrime

Poi trovare tutto inutile

Per sentirti ancora dentro me

Passa tutto ma non passerai

Cambia tutto ma non cambierai

E che cosa ne sarà di noi

Come pioggia mi ritroverai

E strappare mille pagine

E bagnarsi con le lacrime

Poi trovare tutto inutile

Per sentirti ancora dentro me