L'ultimo film di Alex Garland, regista di cult come Ex Machina e Annihilation, ritorna a dividere pubblico e critica con un film controverso dal titolo Civil War.

TRAMA: in un futuro prossimo in cui l'America è immersa in una cruenta guerra civile, un team di giornalisti e fotografi di guerra intraprende un viaggio su strada fino a Washington DC. La loro missione: arrivare prima che le forze ribelli assaltino la Casa Bianca e si impossessino del controllo del Presidente degli Stati Uniti.

Nel cast spicca Kirsten Dunst nei panni di una leggendaria fotoreporter pronta a tutto pur di portare in salvo la verità, mentre l'America cade a pezzi.

Uscirà nelle sale italiane il 18 aprile.