Con un secondo di vantaggio sugli inseguitori a tre giri dal termine, per Bagnaia (Ducati) la gara Sprint del GP del Portogallo doveva essere una pratica chiusa. Invece, gli è stata fatale la staccata in curva 1, va lungo e rientra in quarta posizione, ma non è più in grado di recuperare il podio.

Lo deve aver ringraziato Vinales (Aprilia), che lo incalzava ma non sembrava davvero in grado di ricucire, che ha così conquistato il primo gradino del podio, dopo aver superato in precedenza - con la stessa modalità - la Ducati del team Gresini di Marc Marquez, finito secondo, davanti alla Pramac di Martin, che a Portimao è apparso meno brillante del solito.

Miller (KTM) e Bastianini (Ducati) hanno tentato di contendere la quarta piazza al leader del mondiale, ma non sono andati oltre, rispettivamente, la quinta e sesta posizione. Come sempre bella la prova della matricola Acosta che con la GasGas si è classificato settimo.

Chiudono la top ten Aleix Espargaro (Aprilia), Fabio Quartararo (Yamaha) e Raul Fernandez (Trackhouse Racing). Non oltre la 11.a piazza Marco Bezzecchi con la Ducati del team VR46.

Nonostante il quarto posto, Bagnaia conduce ancora il mondiale piloti con 37 punti, davanti a Martin che ne ha 35 e Binder che ne ha 29.

Domani il via al gran premio verrà dato alle ore 15.





Crediti immagine: twitter.com/MotoGP/status/1771565866175381937/photo/1