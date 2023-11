In questi giorni ci sono stati molti scioperi da parte degli alunni dell'intero Istituto Guglielmo Marconi del triennio situato in via Atzori, Nocera inferiore (sa). Questi scioperi sono incentrati a portare a galla un "problema di sicurezza".

Dovuta alla chiusura delle scale di emergenza per lavori, dove "potrebbe sorgere un problema di sicurezza per docenti e alunni in caso di emergenza". Dirigenti e docenti promettono di risolvere questo problema il prima possibile.