Quello che ci stiamo apprestando a vivere sarà un Natale decisamente speciale per la squadra imprenditoriale di Logcenter; l’impresa campana, leader nazionale e internazionale nella logistica integrata, nei giorni scorsi ha infatti ottenuto il prestigioso riconoscimento di “azienda campione della crescita 2023” da parte di Affari e Finanza di La Repubblica.

Il riconoscimento certifica infatti che Logcenter è tra le aziende italiane con il maggior tasso di crescita degli ultimi tre anni.

Lo studio condotto dall’Istituto Tedesco di Qualità (ITQ) per Affari & Finanza – il settimanale di economia e innovazione de La Repubblica – ha preso in esame i dati di bilancio nel triennio 2018 – 2021 delle aziende con sede legale in Italia. Logcenter, con una crescita media annua del 44,71% si è classificata al 194° posto su 800 aziende italiane a fronte di 50mila selezionate. Non solo: il triennio 2019/2021 ha portato Logcenter ad ottenere un riconoscimento da parte di Cat per avr contribuito ai numeri e fatturati aziendali.

«Per noi si tratta del coronamento di un anno straordinario – rivela con soddisfazione il Ceo Pietro Vitiello assieme al fratello Antonio - Una dimostrazione che innovazione e formazione pagano sempre così come il puntare sulle persone fino ad ottenere un team eccellente e competente; la differenza, nel business, è sempre data dalle relazioni di qualità».

Un anno, il 2022, che ha visto Vitiello protagonista in diversi ambiti sia in qualità di formatore di Osm che di autore: ad ottobre, infatti, è uscito il suo secondo libro “ImpresAbility” con prefazione del presidente di Confindustria Campania Luigi Traettino. Non un semplice manuale, ma un vero e proprio compagno di viaggio in cui scrittore e lettore stringono un patto tra loro: rendere concrete quelle azioni che oggi rappresentano la chiave del successo di un buon imprenditore. Azioni sperimentate sul campo da Vitiello e che ha deciso di condividere con quanti hanno scelto o desiderano in futuro intraprendere la medesima strada. E se il 2022 è stato “sugli scudi”, il 2023 si preannuncia altrettanto “interessante” per l’azienda casertana: «Sarà posta ancor più maggiore attenzione alla formazione con un potenziamento dell’academy interna per una ulteriore valorizzazione della specializzazione del nostro personale – chiosa Vitiello – Non solo. Ci saranno novità sul fronte franchising e il nostro LMS sarà sempre più punto di forza aziendale. Chi non si forma si ferma e per me, per noi, non si tratta di un semplice claim. Ringrazio tutto lo staff di Logcenter poiché i risultati ottenuti e quelli che otterremo sono dovuti ad un team straordinario e non smetterò mai di ripeterlo».