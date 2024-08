Il governo sostiene che “le famiglie italiane siano più ricche”. Il premier Giorgia Meloni rilancia le stime dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), secondo cui “il reddito reale delle famiglie italiane è cresciuto del 3,4 per cento, segnando l’aumento più forte tra tutte le economie del G7”. Questo risultato, rivendica la leader di Fratelli d’Italia “superiore alla media Ocse dello 0,9 per cento”, sarebbe “frutto delle politiche del governo”.

Per contro, gli italiani si trovano a combattere contro un’estate assai calda e non solo per le temperature record, ma anche e soprattutto per i rincari che hanno colpito le vacanze estive. Sia che si scelga il mare o la montagna i prezzi sono rivisti al rialzo.

Secondo le stime delle associazioni dei consumatorii, i prezzi degli stabilimenti balneari sono aumentati mediamente del +5,2%, quelli per una vacanza al mare del +10% mentre in montagna si registra un +4%. Ma a pesare sulle tasche dei cittadini sono anche i servizi che aumentano mediamente del 10%, con in testa gli incrementi dei costi degli hotel (+17%), specialmente nelle città d’arte.

Ma il premier di quali famiglie parla, quando dice che le famiglie italiane sono più ricche?

Di quelle famiglie che hanno tratto enormi benefici economici dall’ondata straordinaria del turismo che ha preso d’assalto il Belpaese in questa stagione estiva, o di quelle famiglie che sono diventate talmente ricche, grazie alle politiche economiche del governo, che hanno dovuto dimezzare i giorni di vacanza o che addirittura sono rimaste in città?

Non si capisce come una famiglia di lavoratori dipendenti con due figli a carico, sia potuta diventare più ricca, visto e considerato che i prezzi sono schizzati alle stelle e che gli stipendi sono rimasti fermi al palo da circa un ventennio!