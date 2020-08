Dopo sette anni, il Bayern Monaco ha nuovamente vinto la Champions League battendo a Lisbona per 1-0 il Paris Saint-Germain. Quella di domenica è la sesta edizione del torneo vinta dalla squadra tedesca, mentre il PSG che inseguiva la prima vittoria dovrà ancora attendere.

Il Bayern inizia meglio e pressando a tutto campo mette in difficoltà i francesi che solo dopo quasi 20 minuti dall'inizio del match cominciano a organizzare gioco e proporre azioni. Per tutti i 90 minuti i tedeschi hanno dato prova di possedere schemi di gioco migliori, e persino nel finale sono riusciti a mantenerla continuando a pressare i giocatori del PSG fin nella propria area di porta.

Ma la partita non è stata a senso unico. Infatti, a ben vedere, le migliori occasioni per mettere a segno più di una rete le ha avute proprio il PSG, i cui giocatori, incredibilmente considerando la loro qualità, non sono riusciti a concretizzare, anche grazie al portiere del Bayern, Neuer, ritornato ad essere il portierone conosciuto fino a pochi anni fa.

Di Maria, Herrera, Mbappé, Marquinos, Neymar, nel corso dei 90 minuti, hanno avuto diverse occasioni, prima per portare in vantaggio il PSG, poi per pareggiare l'incontro.

E dove loro hanno fallito, non così il Bayern, che almeno in un'occasione è riuscito a trafiggere il pur imbattibile Navas, tornato ieri in campo dal primo minuto dopo l'infortunio alla coscia.

Per la prima volta Robert Lewandowski quest'anno non è riuscito a segnare. A realizzare il gol della vittoria del Bayern ci ha pensato allora l'ex juventino Kingsley Coman - per ironia della sorte il giocatore è un francese cresciuto nel PSG - che al 59', lasciato colpevolmente solo da Thilo Kehrer, con un colpo di testa su cross di Muller ha insaccato alla sinistra di Navas.

Per il Bayern quello di domenica è stato il terzo trofeo conquistato in questa stagione, dopo aver trionfato in Bundesliga e Coppa di Germania.





Queste le formazioni scese in campo e le sostituzioni effettuate dai rispettivi allenatori.

Paris: Navas; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat (Kurzawa 80); Paredes (Verratti 65), Marquinhos, Herrera (Draxler 72); Di María (Choupo-Moting 80), Neymar, Mbappé.

Allenatore: Thomas Tuchel.

Bayern: Neuer; Kimmich, Boateng (Süle 25), Alaba, Davies; Goretzka, Thiago (Tolisso 86); Coman (Perišić 68), Müller, Gnabry (Coutinho 68); Lewandowski.

Allenatore: Hans-Dieter Flick.