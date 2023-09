In Cirenaica, una buona parte della città di Derna, circa il 25%, è stata distrutta, letteralmente spazzata via dopo che due dighe a monte sono collassate a seguito del passaggio del ciclone Daniel.

Sono almeno 1.000 le vittime già recuperate a Derna, ma il numero è quasi certamente destinato a salire considerando che quasi tutte le città della costa libica orientale sono state interessate dai venti e dalle piogge torrenziali di Daniel.

Si parla di 10.000 persone disperse in tutta la Cirenaica a seguito delle inondazioni.

Questa è quanto dichiarato alla Reuters il ministro dell’aviazione civile e membro del comitato di emergenza del governo (non riconosciuto a livello internazionale) che controlla l'est della Libia, Hichem Abu Chkiouat:

"Sono tornato da Derna. La ksituazione è disastrosa. I corpi giacciono ovunque. Il numero di quelli recuperati è più di 1.000. Non sto esagerando quando dico che il 25% della città è scomparso. Molti, molti edifici sono crollati".

Secondo Tamer Ramadan, capo di una delegazione della Federazione Internazionale che comprende Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (IFRC), vi sono conferme da fonti indipendenti che il numero di persone disperse ha raggiunto finora le 10.000.

