Vi voglio presentare una donna e amica eccezionale che ho avuto la fortuna di incontrare sulla mia strada, grazie all’Accademia Tiberina. La vita ci fa dei doni immateriali e di questo dobbiamo esserne riconoscenti. Maria è una donna siciliana come me, una persona sincera e riservata, non ama ostentare nulla, come tutti quelli che nella vita hanno saputo fare cose grandi. E’ stata sempre a sostegno ai giovani, affinchè essi potessero tirare fuori il meglio di sé. Parlare con lei è un arricchimento ed una testimonianza di quanto le donne con il loro impegno possano dare alla società. Lei stessa afferma:

“Il rapporto che ho avuto, durante il mio periodo lavorativo in Università, con i giovani studenti della facoltà di Ingegneria pronti alla tesi di laurea è sempre stato un rapporto di buona complicità. Ho sempre pensato quanto sia importante avere con essi un buon legame personale per aiutarli non solo nella ricerca scientifica di laboratorio, ma anche nel dare loro la possibilità di svolgere un tirocinio pratico prima della laurea per poi affrontare con più serenità il mondo del lavoro. Aiutare i giovani nel loro percorso di vita penso sia estremamente significativo”.

Maria è un esempio di donna impegnata nella cultura, nonostante i tempi non fossero molto maturi per riconoscere appieno e dare spazio al talento delle donne, ma il suo curriculum parla chiaro, lei si è impegnata in un campo che prima era di competenza esclusivamente maschile, per cui ha dovuto fare più fatica a farsi riconoscere il suo valore. Invito le giovani donne a leggere, a riflettere su quanto una donna possa fare tirando fuori il proprio talento, con lo studio, con l’impegno continuo, che non è certo quello che i social vogliono mostrare.

Maria Concetta XIBILIA nata a Catania il 17 novembre 1941 dopo aver frequentato l‘Istituto Magistrale “Laura Bassi” in Bologna, ha prestato servizio presso l’ “Istituto di Scienze Minerarie” – della Facoltà di Ingegneria di Bologna, divenuto in seguito “Dipartimento di Ingegneria Chimica, Mineraria e delle Tecnologie Ambientali”.Dal 1977 al 1979 trasferitasi temporaneamente all’estero ha collaborato presso il Consolato Italiano e la Scuola Italiana in Bandar Abbas – IRAN.Nel 1995 ha frequentato il Corso universitario in Scienze Amministrative ottenendo l’equipollenza per accedere alla qualifica superiore presso l’Amministrazione dell’Università di Bologna.Nell’ottobre del 1995 Le è stato assegnato, dal Preside della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Bologna, un “Attestato di riconoscimento al merito” in qualità di valente collaboratrice presso la Facoltà.Nel Dicembre 2000 Le è stata conferito il “SIGILLUN MAGNUM”, massima onorificenza che l’Alma Mater Studiorum riserva esclusivamente a personaggi importanti e famosi, e ai più meritevoli dell’Università di Bologna.Dal 1986 al 2016 ha ricoperto il ruolo di responsabile amministrativa presso l’A.N.I.M. -l’Associazione Nazionale Ingegneri Minerari - Roma, con sede operativa in Bologna. Dal 1988 ad oggi collabora con la Prof. Giovanna Degli Esposti - Storica dell’Arte - già Preside dell’Istituto Superiore Manzoni di Bologna, per l’organizzazione di corsi di Storia dell’Arte e visite culturali in Italia ed all’Estero.Dal 1990 al 2000 ha operato con l’Agenzia di Servizi per il Turismo “Tourist Trend” – Bologna – per la promozione dei Beni culturali in Italia ed all’estero.Nell’anno 2000, ha cooperato con l’Associazione culturale Amici delle Vie d’Acqua e dei Sotterranei della città di Bologna, nell’ambito di: “BOLOGNA CAPITALE DELLA CULTURA”.Nell’Ottobre 2010 ha curato per conto di A.N.I.M. –Associazione Nazionale Ingegneri Minerari: Gli Atti del -Convegno “Explo 2010” Esplosivi civili, Pirotecnia, esplosivi Militari” tenutosi presso lo stabilimento Militare di Noceto – Parma. Nel marzo 2015 ha curato per conto di A.N.I.M. – Associazione Nazionale Ingegneri Minerari la pubblicazione: “50 Anni di Promozione della Cultura Mineraria in Italia” – Edizioni P.E.I Estratto dalla rivista Quarry and Construction.Dal 1963 al 2016 ha organizzato in materia di Ingegneria Mineraria oltre 100 Giornate di Studio sia in Italia che all’estero, Convegni, Tavole rotonde, Corsi di formazione e Visite tecniche.Nel 2023 le è stato conferito il titolo di Accademica presso l’Accademia Tiberina – Già Pontificia per Secolare Avvallo e Provvido Magistero di Illuminati Pontefici – Istituto di Cultura Universitaria e di Studi Superiori Fondata a Roma nel 1813 da G. Gioachino Betti. E’ autrice di alcune pubblicazioni1 – “Bologna 2000 città d’acque” - Edizioni P.E.I. -Rivista Quarry and Construction - Settembre 1999.2 - “Tecnologia e Abitat Naturale”. Edizioni P.E.I.- Rivista Quarry and Construction - Aprile 2000. E’ autrice di due libri: 1 – “Lo specchio racconta”: Le mie esperienze, viaggi, pensieri e riflessioni. Coordinamento di Silvano Pagani – Associazione Cultuale Dedalo - Bologna - Ottobre 2019. 2 - “Una raccolta di canti, scritti e poesie dei più illustri poeti nel tempo