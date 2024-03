Finanziato dall’Unione Europea, dal Ministero della Cultura e dal Comune di Bisacquino nell’ambito del progetto “Bisacquino, Borgo del Cinema e delle arti” del programma PNRR “Investimento 2.1 - Attrattività dei Borghi storici” - Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici, il “Borgo Film Fest” è la rassegna del turismo cinematografico nei borghi, che si svolgerà dal 20 al 23 giugno 2024. Esso mira a consolidare la sinergia tra il cinema ed il turismo, valorizza e promuove i borghi storici diventando un motore di sviluppo territoriale. Il punto distintivo è la valorizzazione del regista del luogo: il genius loci Frank Capra.

Si tratta d'un progetto fortemente voluto da Elena Costa, ideatrice, direttrice artistica della manifestazione e founder della casa di produzione “Sicily Entertainment s.r.l.” con sede a Bisacquino (PA). “Sono un’imprenditrice culturale siciliana, che ha scelto di investire nell’industria cinematografica della Sicilia, perché credo fermamente che il Cinema può e deve essere un potente veicolo di sviluppo economico e di promozione culturale e turistica per la nostra regione. – ha dichiarato Elena – “Il nostro festival celebra il profondo legame tra il grande regista hollywoodiano Frank Capra, a cui è dedicato, e il suo piccolo paese d’origine, Bisacquino, che ospiterà l’evento.

Il nostro obiettivo è posizionare il Borgo Film Fest sul mercato nazionale e internazionale come il Festival del turismo cinematografico nei borghi, affinché possa essere strumento di promozione cine-turistica per tutti i borghi storici d’Italia, in seno al progetto PNRR sulla rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici. Il Borgo Film Fest darà spazio alla promozione delle location cinematografiche e al ruolo del location manager, aspirando a diventare un evento di rilievo nel panorama dei festival cinematografici”. Insieme ad Elena Costa, Domenico Pampinella e Noemi Mendolia sono i direttori artistici facenti parte del team di giovani professionisti responsabili dello sviluppo dell’evento.

L’obiettivo è di valorizzare il territorio creando un progetto, che coinvolga tutta la cittadina in attività culturali legate al cinema, attivare una comunicazione e uno scambio con altri borghi italiani. “Siamo entusiasti di avere accettato l’incarico che Elena ci ha dato – hanno commentato –. “Portando con noi un ricco bagaglio di esperienze internazionali e competenze acquisite attraverso percorsi formativi e professionali, ci impegniamo con fervido entusiasmo a contribuire attivamente al successo del Borgo Film Fest - Premio Frank Capra. La nostra missione è promuovere il cinema e il territorio, celebrando l’arte cinematografica in un contesto unico e suggestivo, come il borgo di Bisacquino”.

Il bando di concorso è aperto a registi e sceneggiatori provenienti da tutta Italia e scade il 10 maggio. Ai selezionati verrà offerta una possibilità di distribuzione del proprio cortometraggio con WeShort. Tutte le informazioni sul festival sono sul sito www.borgofilmfest.it I cortometraggi e le sceneggiature per cortometraggi devono essere prodotti a partire dal 1° gennaio 2022 e possono essere stati presentati in altri festival al momento dell’iscrizione. In tal caso, specifica il nome di ciascun festival e i relativi riconoscimenti e menzioni premiali ricevuti. Il bando del Borgo Film Fest - Premio Frank Capra© è aperto a cortometraggi di qualunque nazione e in qualsiasi lingua. Deve avere una durata massima di 20 minuti, inclusi i titoli di coda per i cortometraggi-fiction, 30 minuti per i documentari. Qualsiasi film straniero, che non sia in italiano, deve avere sottotitoli in inglese. I cortometraggi saranno valutati secondo la categoria iscritta dal partecipante.

Ciò significa che il festival non assegnerà le categorie delle iscrizioni, ma deve essere chi fa l’iscrizione a sapere in quale categoria desidera di essere valutato. Saranno selezionate circa 30 opere tra fiction e documentari e circa 15 sceneggiature. La giuria sarà formata da professionisti del settore cinematografico, della comunicazione e della docenza, assicurando così una valutazione autorevole e competente dei documentari, cortometraggi e delle sceneggiature in gara. La decisione della giuria sarà definitiva, insindacabile e irrevocabile, sottolineando l’importanza e l’autorità delle valutazioni espresse nel contesto della competizione.