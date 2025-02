Le 23 Sculture lessicali più care a Paolo Battaglia La Terra Borgese e da non perdere. Poesie del sacrificio, della bontà, del lavoro, del dolore, del carattere; per non deviare dalla Via Onesta.

Paolo Battaglia La Terra Borgese affida ai politici, e soprattutto ai giovani, la lettura di ventitré Sculture lessicali. Una selezione del critico d’arte tutta da leggere e rileggere. È una preziosa raccolta paradigmatica da tenere sempre pronta, a portata di mano, sul comodino, a disposizione delle coscienze, e principalmente a mente.

E che cos'è effettivamente la scultura? È togliere per creare, afferma il critico d’arte Paolo Battaglia La Terra Borgese. Quando si parla, si selezionano parole, impedendone altre, per così scolpire meglio l’idea da trasmettere, a parole. Parlando, si scolpisce l’afflato da proporre per costruire in empatia, nella partecipazione intima, e per l’immedesimazione, attraverso la quale si realizza la comprensione estetica (è bellezza). Chi non ha sensibilità non potrà mai scolpire, nemmeno il marmo. Perché un discorso elegante è sempre una bella scultura - dice Paolo Battaglia La Terra Borgese -, perché l’eleganza è pregevole sceltezza, preferenza: tra i modi garbatamente naturali vegeti in noi, particolarmente, se non compromessi dal vizio o dall’inadeguatezza, perché l’eleganza è prima di tutto innata, ma l’eleganza, naturale o processuale (educazione) che sia, è sempre l’espressione della sensibilità e della bontà, della considerazione dell’altro individuo, di qualsiasi specie sia.

In un mondo nel quale è diffusa la rivendicazione dei propri diritti, dove è sparsa la svendita delle coscienze agli interessi personali, ecco che Paolo Battaglia La Terra Borgese, con questa scelta di aforismi richiama, la politica e i giovani, alla disciplina, all’onestà, alla lealtà, all’etica, alla moralità, dunque, in breve, al rispetto della legge morale. “Il Cielo Stellato Sopra di me, la legge morale dentro di me”. Così recita l'epitaffio sulla tomba del filosofo Immanuel Kant. Vale a dire: Così com’è naturale che il cielo, sopra di noi, sia pieno di stelle, altrettanto naturale debba essere avere in noi, la morale.

È inutile dunque leggere questo insieme di osservazioni di grandi pensatori con gli occhi se l’anima non è disposta ad accoglierne le suggestioni - avverte Paolo Battaglia La Terra Borgese. Volpi e iene hanno poche speranze, loro sono il cancro dell’Italia che io amo.

La Patria è la famiglia delle famiglie. La nostra Patria è l’Italia, terra di lavoratori forti e buoni; terra di Santi e di Martiri; terra di Eroi che l’han fatta libera, perché i figli potessero vivere con dignità di uomini. La Patria vuol sempre migliorare i suoi figli. La Patria, come la madre, vuole dai suoi figli il loro amore. Giuseppe Lombardo Radice

Sia sentimento di tutti che la Bandiera rappresenta l’Italia - la Patria - la indipendenza - la giustizia - la dignità - l’onore; non si macchia - non si abbandona - e che piuttosto si muore. - E questo devono imprimersi nell’animo i giovani, e farsene una seconda natura. Massimo D'Azeglio

I figli saranno simili a voi, corrotti o virtuosi, secondo che sarete voi stessi virtuosi o corrotti. Giuseppe Mazzini

Né coloro che amano la verità né coloro che amano la bellezza possono occuparsi di politica, poiché questa a sua volta non si occupa né della bellezza né della verità. Barbey d'Aurevilly

Il sole splende sul letamaio, e non ne è corrotto. John Lyly

La falsa scienza è peggiore dell’ignoranza. L’ignoranza è un campo sodo che si può lavorare e seminare, la falsa scienza è un campo infetto di gramigne, che a fatica si possono estirpare. Cesare Cantù

Il malvagio ha due maniere di nuocere: facendo il male e facendo il bene. Joseph Roux

In cielo e in terra, non c'è nulla di altrettanto generoso di un cuore che custodisce le lacrime degli infelici. Joseph Roux

Si po dir quella esser vera arte che non pare esser arte; né più in altro si ha da poner studio, che nel nasconderla. Baldassarre Castiglione

Volete sapere ciò che pensano gli uomini? Non ascoltate mai quel che dicono, ma guardate quel che fanno. Edme-Pierre Chauvot de Beauchêne

La nobiltà di carattere è la natura umana in ciò ch’essa ha di migliore: è l’ordine morale fatto uomo. Cesare Cantù

Il popolo mi fischia, ma io mi applaudo da me, a casa mia, quando contemplo le mie ricchezze in cassaforte. Quinto Orazio Flacco

Il signor Zero, non volendo andar nudo, s’è vestito di vanità. Victor Hugo

Fingere di ignorare ciò che si sa benissimo e di sapere ciò che si ignora; fingere di capire ciò che non si capisce e di non capire ciò che si capisce benissimo; fingere di essere potenti al di là delle proprie forze; avere spesso da nascondere questo gran segreto, che non c'è nessun segreto da nascondere; sembrare profondi quando si è vuoti; darsi bene o male le arie di un personaggio importante; diffondere delle spie e stipendiare dei traditori; cercar di nobilitare la povertà dei mezzi con l'importanza dei fini: ecco che cos'è la politica. Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais

Conosci te stesso. Socrate

Molti chiamano carità dare agli altri quello a cui gli altri hanno diritto. Arturo Graf

Non servire con speranza di mercede affinché ogni tua offerta non diventi baratto e ogni tuo dono non si muti in usura. Carlo Del Croix

La prima cosa e la più necessaria alla tranquillità domestica è quella di non fare debiti, la seconda è quella di non spendere che i due terzi delle proprie rendite o guadagni. Napoleon Hill

La vita vi fu data perché ne usiate a beneficio degli altri. Giuseppe Mazzini

Impara anche dall’erba che si calpesta, eppure ha la costanza d’infiorarti la via. Ludovico Necchi

Uno sventurato è una cosa sacra. Seneca

Ma c’è una frase che molto fa riflettere - precisa Paolo Battaglia La Terra Borgese -, è la regola aurea, singolare e universale, nobile e preziosa, che viaggia peregrina e invano da migliaia di anni:

Che cosa è odioso a te, non fare al tuo prossimo. Questa è tutta la legge, tutto il resto è commento (Talmud, Shabbat 3id – XVI secolo a.C.)

Talmud - osserva Paolo Battaglia La Terra Borgese - è una parola ebraica che significa letteralmente «studio»: probabilmente il mondo è povero di probi perché scarso è lo studio umanistico.

24: “La corruzione è una nemica della Repubblica. E i corrotti devono essere colpiti senza nessuna attenuante, senza nessuna pietà. E dare la solidarietà, per ragioni di amicizia o di partito, significa diventare complici di questi corrotti”. (Messaggio di fine anno agli Italiani, 1979 - SANDRO PERTINI)