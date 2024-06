Sinner, buona la prima da numero 1. Battuto Griekspoor in rimonta

Una rimonta da campione, per inaugurare la propria era da numero 1 del mondo. Jannik Sinner ha fatto il suo esordio da primo giocatore della classifica battendo Tallon Griekspoor nel 500 sull’erba di Halle, tirando fuori talento e carattere dopo aver perso il primo set al tie break: 6-7 6-3 6-2 in favore dell’azzurro, che ha dunque dovuto faticare alla prima stagionale sull’erba. Si sapeva che non sarebbe stata una passeggiata, Griekspoor ha giocato una partita fenomenale ma non è bastato per merito di un Sinner in grado di ribaltare la situazione come i più grandi sanno fare: il punto con cui si è preso il break nel secondo set, in tuffo dopo il nastro dell’avversario, è già il colpo del torneo. Una giocata che ha ribaltato le sorti dell’incontro: Jannik sfiderà Fabian Marozsan agli ottavi di finale.



Georgia sfortunata e battuta: la Turchia porta a casa i primi tre punti

Parte bene Euro 2024 per la Turchia di Vincenzo Montella: la nazionale guidata dal ct italiano batte 3-1 la Georgia nel match d’esordio e sale subito al comando del Gruppo F, lo stesso di Portogallo e Repubblica Ceca. Ad aprire le marcature è uno splendido destro al volo di Müldür al 25′, pareggiato pochi minuti dopo da una zampata di Mikautadze, con la complicità del portiere Günok (32′). I turchi dominano sul piano del possesso e al 65′ trovano il gol decisivo, grazie a un’invenzione di Arda Güler: lo splendido sinistro a giro del talento classe 2005 del Real Madrid vale di fatto i tre punti, sigillati poi dal tris firmato da Aktürkoğlu all’ultimo minuto di recupero, in pieno forcing da parte della nazionale di Kvaratskhelia.



A Turku è dominio degli uomini jet: Jacobs e Ali tempi stratosferici

Marcell Jacobs vince i 100 metri dei Paavo Nurmi Games di Turku in Finlandia, meeting Gold di Continental Tour, con due prestazioni eccezionali che lo portano già in batteria a scendere dopo quasi due anni dalla finale europea in Germania, sotto i 10 netti con 9″99, e poi con una sensazionale accelerazione nella finale a fermare il crono su un probante 9″92 con cui supera il sorprendente Chituru Ali, ancora una volta molto vicino a lui con il proprio personale di 9″96 che lo fa diventare il secondo italiano di sempre sulla distanza, davanti anche a Filippo Tortu.



Spagna, Morata: “Non vedo l’ora di affrontare l’Italia”

Alvaro Morata, moglie italiana e due esperienze in Serie A con la maglia della Juventus, non vede l’ora di scendere in campo contro l’Italia per quello che per lui è una sorta di derby. “Mi sento pronto, ci stiamo allenando bene e con tanta voglia che arrivi questa partita – ha spiegato ai microfoni de La 1 a due giorni dalla seconda sfida a Euro 2024 -. Io non vedo l’ora”. A segno nel match inaugurale contro la Croazia, l’attaccante spagnolo è però sempre al centro delle critiche: “Non sono critiche, ma espressioni di odio e rabbia. Le critiche, quelle serie, le accetto perché sono un professionista e questo fa parte del gioco. A volte le condivido, altre volte no, però mi servono per migliorare”.



Grana Kvara, il Napoli pronto a ricucire. Manna vola in Germania

In casa Napoli tiene banco la situazione Kvaratskhelia, e non poteva essere altrimenti. Le parole dell’agente (“Vogliamo andarcene e giocare la Champions”) a cui ha fatto seguito il padre (“Non voglio che resti a Napoli”) hanno fatto infuriare sia Aurelio de Laurentiis che Antonio Conte. Il patron azzurro non ama le imposizioni, soprattutto se provengono dai procuratori, e lo ha messo in chiaro con il comunicato fatto uscire nella notte tra domenica e lunedì, mentre il tecnico ha da subito sottolineato alla società come il georgiano sia uno dei punti fermi nella sua idea di rinascita della squadra. Una grana che assomiglia a quella di Di Lorenzo, e che il club vorrebbe disinnescare presto: e la prima mossa potrebbe toccare a Giovanni Manna.

Il nuovo direttore sportivo azzurro, spiega La Gazzetta dello Sport, potrebbe volare in Germania, nel ritiro della Georgia (che oggi debutta a Euro 2024 contro la Turchia di Montella), proprio per parlare col giocatore. L’obiettivo è riaprire il dialogo con Kvara ma pure col suo entourage, le intenzioni sono le più comprensive di questo mondo ma, se non andasse come sperato, il Napoli è pronto a tenere il giocatore senza neppure lavorare al rinnovo agognato da mesi.



Raspadori: “Spalletti è come a Napoli, trasmette carica…”

Giacomo Raspadori, che non ha giocato la prima partita contro l’Albania, ha parlato in conferenza stampa e spera di debuttare con la Spagna. Ha vinto Euro 2021 e vuole ripetersi magari avendo un po’ più di spazio rispetto a tre anni fa (giocò solo 15 minuti): “Mi sto giocando le mie chances al massimo come tutti i compagni. Tutti noi, io compreso, stiamo cercando di mettere in difficoltà il c.t. nelle scelte. Sono ambizioso e voglio ritagliarmi il mio spazio. Ho 24 anni e non sono più un giovane. Il mio obiettivo l’anno prossimo? Avere più continuità con il club. Con Conte ho parlato al telefono, ma non abbiamo avuto la possibilità di approfondire il discorso. Adesso mi concentro sull’Europeo. La mancanza di continuità con il club, quando si arriva in Nazionale, può portare ad avere meno brillantezza, ma io mi sono sempre allenato bene. Sono al 100%. Un nove fisico è necessario a livello internazionale? In alcune partite può essere un aspetto importante, ma in un contesto organizzato si può sfruttare anche un attaccante che arretra e fa inserire i compagni. La sala giochi in ritiro? Giusto concentrarsi sul far gruppo. Stiamo passando dei bei momenti insieme e questo ci può dare qualcosa in più. Per il momento lo studio l’ho messo da parte e penso solo all’Europeo”.

Raspadori ha poi parlato del c.t. e del compagno georgiano che, attraverso il padre e l’agente, ha chiesto di essere ceduto. “Rispetto a Euro 2021 sono molto più maturo. Tre anni fa ero praticamente alla prima convocazione ed è stata una cosa inaspettata far parte di quel gruppo. Anche se pure essere qui oggi non era scontato… Spalletti è come a Napoli: trasmette la carica in ogni istante. Ha meno tempo rispetto a quando era a Napoli, ma lo sfrutta tutto e noi dobbiamo fare in modo di assimilare il prima possibile”. Il discorso si è spostato poi sul compagno Kvara che ha chiesto di essere ceduto: “A Kvara faccio un grande in bocca al lupo e sono sicuro che saprà mettersi in mostra all’Europeo (dribbla l’argomento del georgiano che vuole lasciare il club di De Laurentiis, ndr). Con lui non mi sono sentito recentemente. Le voci di mercato un po’ le senti perché siamo tutti umani, ma l’occasione che hai di giocare una competizione del genere ti porta a concentrarti solo sull’Europeo”.

Finale con l’analisi della formazione spagnola di De La Fuente: “Sappiamo di affrontare una squadra di grande livello e lo hanno dimostrato nella prima partita. Dobbiamo concentrarci solo su noi stessi perché abbiamo tutte le carte in regola per far male agli spagnoli. La Spagna ha una grande aggressione per la riconquista del pallone e dovremo cercare di costruire bene, senza sbagliare l’uscita. Dovremo essere intensi con e senza palla perché loro contro la Croazia hanno aggredito molto. Chi è favorito per la vittoria dell’Europeo? Penso Inghilterra e la Francia, ma il bello del calcio è che non contano solo le individualità. Saremo in molti a provare a togliere loro questo titolo di favoriti”.