Max Verstappen, su RedBull, ha dominato e vinto meritatamente la gara sprint del Gran Premio d'Austria, dopo aver chiarito con il compagno di squadra Perez chi dovesse condurre la gara. Subito dopo il via - oggi si è corso con la pioggia, con la pista che si è asciugata solo nell'ultima parte di gara - Perez ha preso il comando superando Verstappen alla prima curva e spingendolo sull'erba.

L'olandese, manco a dirlo, lo ha poi sorpassato alla curva quattro e ha proseguito la gara conducendola sempre in testa, fino alla fine. Dopo aver tagliato il traguardo, Verstappen ha accusato il compagno di lesa maestà per il sorpasso subito alla prima curva perché, a suo giudizio, la manovra del messicano non era "affatto corretta" e che "dovevano parlarne"... coinvolgendo il team.

Perez ha comunque battagliato con Hulkenberg (Haas) fin quasi a metà gara ed è riuscito a portare a casa il secondo posto del podio, davanti alla Ferrari di Carlos Sainz, terzo, autore di una gara più che discreta, in cui è riuscito a tenere il passo di Perez, senza particolari problemi.

Problemi, invece, per l'altro ferrarista Leclerc, solo 12°, partito nono per essere stato penalizzato di tre posizioni per aver ostacolato Piastri (McLaren) durante le qualifiche del mattino. In difficoltà nel superare Ocon (Alpine) che lo precedeva, Leclerc è stato poi superato da Norris (McLaren) e nel finale, con la pista quasi asciutta, ha montato le medie, ma non è riuscito a recuperare neppure la posizione di partenza.

Quarto e quinto posto sul filo di lana, per le Aston Martin di Lance Stroll e Fernando Alonso.

Il pilota della Haas, Nico Hulkenberg, ha approfittato della lotta tra le Red Bull nel primo giro per salire al secondo posto nelle prime fasi della gara. Quando le gomme da bagnato non gli permettevano più di girare sugli stessi ritmi di prima, le ha sostituite con le gialle ed ha tagliato il traguardo sesto.

Esteban Ocon, invece, è rimasto in pista resistendo con le intermedie da bagnato che si deterioravano ed è arrivato settimo, precedendo di un nulla la Mercedes di George Russell, il primo dei piloti a decidere che era il caso di tornare ai box per montare gomme da asciutto e dall'ultimo posto è finito ottavo.

Lando Norris e Lewis Hamilton, con l'altra Mercedes, completano l'elenco dei primi 10 piloti classificati.

Dopo questa mini-gara, 203 i punti di Verstappen nel mondiale piloti. Secondo è Perez con 133, mentre Alonso è terzo a 121.

Domenica il GP d'Austria partirà alle 15:00. Non è prevista pioggia.