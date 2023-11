Annunciate le candidature nelle categorie principali degli European Film Awards, conosciuti anche come Oscar Europei.

Quest’anno tra i 40 film provenienti da tutta Europa la nostra cinematografia può fare affidamento su Io Capitano di Matteo Garrone, candidato per il miglior film e la miglior regia, scelto anche per rappresentare il nostro Paese ai prossimi Oscar.

Doppia candidatura poi nella categoria Miglior film d’animazione laddove troviamo l’ultimo film di Enzo d’Alò (Mary e lo Spirito di Mezzanotte) e Chicken for linda di Chiara Malta vincitrice del premio principale all’ultimo Annecy International Film Festival.

Infine tra i film più nominati di questa edizione spiccano 2 pellicole scelte anche per la competizione internazionale ai prossimi Oscar: The zone of Interest (Regno Unito) e Fallen Leaves (Finlandia).