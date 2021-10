L'Azienda lucchese che offre Servizi alle Aziende della Piana e finanzia nuove Startup rischia la chiusura.

"Il Governo centrale continua a rimandare e a non prendere atto del bisogno di Lavoro e di diminuirne i costi. Oggi è impossibile per la produttività far fronte ai pazzi rincari ed alle speculazioni del Mercato. Altro problema è avere un Governo che, a parole, si allinea alle richieste di tutti gli economisti, ma praticamente promuove e continua a portare il Paese verso la Decrescita Felice.

La UPM SG piuttosto che far entrare capitali esteri, preferisce chiudere. Oggi siamo impossibilitati ad avere liquidità per affrontare i problemi, qualsiasi problema. Essendo una Azienda per le Aziende non possiamo chiedere questo ai nostri Clienti, sarebbe un controsenso".

Questo il Documento uscito dalla riunione fiume dei Responsabili guidati dal Direttore Ulivieri Paolo e dal suo vice Trevi Roberto.