L'Organizzazione di Shanghai per la cooperazione (Sco) è un meccanismo di cooperazione attivo da dieci anni in Asia centrale, la cui rilevanza, specie dal punto di vista geopolitico, è in continua crescita.

Il Gruppo di Shanghai fu fondato nel 1996 nella città cinese da parte dei capi di Stato di Kazakhstan, Cina, Kirghizistan, Tagikistan e Russia. Successivamente, si è aggiunto al gruppo anche l'Uzbekistan.

In vista del vertice che si terrà venerdì, quest'anno organizzato a Samarcanda, oggi il presidente russo Vladimir Putin ed il presidente cinese Xi Jinping hanno colto l'occasione per un colloquio faccia a faccia, il secondo in otto mesi.

"Caro Presidente Putin, mio ​​caro amico di lunga data", ha detto Xi Jinping "sono molto lieto di rivederci. Nel febbraio di quest'anno abbiamo avuto il piacere di celebrare l'inizio della primavera [secondo il calendario cinese, ndr] e l'apertura delle Olimpiadi invernali, per discutere grandi piani di sviluppo nelle relazioni tra i nostri due Paesi", aggiungendo che anche nel periodo della pandemia i due presidenti si sono tenuti costantemente sempre in contatto anche se solo telefonicamente."Apprezziamo molto la posizione equilibrata degli amici cinesi in relazione alla crisi ucraina", ha tra l'altro dichiarato Putin. "Comprendiamo le vostre domande e le vostre preoccupazioni su questo argomento: durante l'incontro di oggi, ovviamente, spiegheremo in dettaglio la nostra posizione su questo tema, anche se ne abbiamo già parlato in precedenti occasioni". "La Cina – ha detto a sua volta il presidente cinese Xi Jinping – vuole lavorare con la Russia per creare stabilità ed energia positiva in un mondo caotico. Di fronte a un mondo in continuo cambiamento, a tempi di trasformazione e mutamenti storici, la Cina vuole lavorare con la Russia per dimostrare come debba essere inteso il senso di responsabilità da parte delle grandi potenze".

Infine, così Putin ha riassunto i temi dell'incontro con il presidente cinese:

"La cooperazione russo-cinese può essere considerata un modello. Il tandem di politica estera di Mosca e Pechino svolge un ruolo chiave nel garantire la stabilità globale e regionale. Sosteniamo insieme la formazione di un ordine mondiale giusto, democratico e multipolare basato sul diritto internazionale e sul ruolo centrale dell'ONU, e non su alcune regole che qualcuno ha escogitato e sta cercando di imporre ad altri, senza nemmeno spiegare cosa sia.In generale, devo dire che i tentativi di creare un mondo unipolare hanno recentemente acquisito una forma assolutamente brutta e sono assolutamente inaccettabili per la stragrande maggioranza degli Stati del pianeta.Apprezziamo molto la posizione equilibrata dei nostri amici cinesi in relazione alla crisi ucraina. Comprendiamo le loro domande e preoccupazioni al riguardo. Durante l'incontro di oggi, ovviamente, spiegheremo in dettaglio la nostra posizione su questo tema, anche se ne abbiamo già parlato in precedenza.Da parte nostra condanniamo le provocazioni degli Stati Uniti e dei loro satelliti nello Stretto di Taiwan. Ne abbiamo parlato con il capo del parlamento, il presidente [del comitato permanente del Congresso nazionale del popolo Li Zhanshu], nel recente incontro a Vladivostok.I diversi legami tra i nostri paesi si stanno sviluppando attivamente. L'anno scorso, il commercio è aumentato del 35% e ha superato i 140 miliardi di dollari. Nei primi sette mesi di quest'anno, il volume degli scambi reciproci è aumentato di un altro 25%. Sono convinto che entro la fine dell'anno raggiungeremo nuovi livelli record e nel prossimo futuro, come concordato, aumenteremo il nostro fatturato annuo a 200 miliardi di dollari o più".





Immagini e fonti: Tass, Ria Novosti, Cremlino