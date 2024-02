Videoclip: https://youtu.be/-le8TSXMviU

“Nella mia testa” è il nuovo singolo di Jamax e Blebla, un brano arrangiato da Pio Stefanini per Music Valley Records (produzione musicale Maurizio Pagano).

Già disponibile nei principali store digitali, la canzone, che porta le firme degli stessi Fabio Giuliani, e Marco Lena, inneggia alla mancanza di lucidità, al divertimento e al semplice bla bla bla. Come dicono gli artisti: ”Questo pezzo insomma non parla di niente, perché è stata scritta per nulla”

Jamax e Blebla sono 2 rapper pratesi che hanno basato le loro radici sull’ironia e questo è il primo di 3 singoli che usciranno a distanza di due mesi circa l’uno dall’altro.

Gli artisti toscani, che hanno già collaborato a due colonne sonore di Alessandro Ingrà e Michele Coppini, rispettivamente nei film “Uno strano weekend al mare” e “Dio è in pausa pranzo”, hanno voluto divertirsi prendendosi in giro, giocando sulla loro nascita e la nascita della vita dei lavoratori pratesi, che scoprirete solo quando arriverà il terzo e ultimo singolo a giugno.

https://open.spotify.com/intl-it/album/13qTA58ZsXLvfRUIVNdjJh