Sul circuito cittadino di Baku, il ferrarista Leclerc ha ottenuto la pole nelle qualifiche del GP dell'Azerbaijan, la prima del 2023 per la scuderia di Maranello, la terza per il pilota dopo quelle del 2021 e del 2022.

Una prestazione più che sorprendente, addirittura incredibile viste le precedenti prestazione della rossa, quella del monegasco che oltretutto ha dato quasi 2 decimi di distacco a Verstappen, secondo, e tre all'altro pilota Red Bull, il messicano Perez. Battute le due Red Bull di Verstappen e Perez, terzo. Sainz, che ha mostrato di non gradire molto questa pista, con l'altra Ferrari domenica partirà invece dalla quarta casella della griglia.

Male la Mercedes, nonostante Hamilton, seppur staccatissimo sia riuscito a piazzare il quinto tempo, mentre il suo compagno di team Russell non si è neppure qualificato per la Q3. Deludenti anche le Aston Martin, almeno in relazione ai tempi. La scuderia canadese è comunque riuscita a piazzare entrambi i piloti nelle prime 10 posizioni dela griglia, con Alonso sesto e Stroll nono.

In netta ripresa la McLaren che ha permesso a Norris di ottenere il settimo tempo davanti all'Alpha Tauri di Yuky Tsunoda, mentre l'altro pilota della scuderia inglese, la matricola Piastri, domenica partirà in decima posizione.

Il sabato di Baku sarà caratterizzato, la mattina, dalla Sprint Shootout, le qualifiche per la gara Sprint che si disputeranno dalle 10:30 alle 11:14, mentre la gara Sprint inizierà alle 15:30 per terminare dopo mezz'ora.