“Troppe volte in quel flusso caotico, magmatico che chiamiamo vita, ci accade di dimenticare che al di là del nostro essere individui, persone dedite al lavoro, alla realizzazione dei propri desideri, a passioni e relazioni, siamo frutto di una Storia, quella con la S maiuscola, che ci precede, ci contiene, avanza dopo di noi. Il tempo...” -

È un estratto molto toccante che coglie perfettamente l'essenza dello spettacolo "Il Tempo Attorno". Le parole di Giuliano Scarpinato ci ricordano che la nostra vita non è mai isolata dal contesto storico in cui ci troviamo. Siamo tutti parte di una storia più ampia che ci influenza e ci plasma in modi spesso invisibili.

Nel caso di Scarpinato e delle altre persone al centro della pièce, questa influenza è particolarmente forte. Le loro vite sono state segnate in modo indelebile dalla lotta alla mafia, una realtà che ha condizionato le loro scelte, i loro sacrifici e le loro sofferenze.

Tuttavia, "Il Tempo Attorno" non è solo una storia di dolore e sofferenza. È anche una storia di coraggio, resilienza e speranza. I protagonisti della pièce trovano la forza di andare avanti, nonostante le difficoltà, e di lottare per un futuro migliore.

La frase "Il tempo attorno" è particolarmente significativa. Essa sottolinea il fatto che la Storia non è qualcosa di statico e immutabile, ma è in continua evoluzione. Siamo noi, con le nostre azioni e le nostre scelte, a dare forma al tempo che ci circonda.

"Il Tempo Attorno" è un monito a non dimenticare la Storia e a prendere coscienza del nostro ruolo all'interno di essa. È un invito ad impegnarci per costruire un mondo migliore, per noi stessi e per le generazioni future.

...alcuni spunti di riflessione tratti dall'estratto:

In che modo la Storia influenza la nostra vita e quale il nostro ruolo nella Storia?

Come possiamo contribuire a costruire un mondo migliore, come possiamo superare le difficoltà e le sfide che la vita ci presenta e cosa possiamo imparare dalle storie di chi ci ha preceduto?



"Il Tempo Attorno" è un'opera teatrale che ci invita a riflettere su questi e altri importanti temi. Avere la possibilità di vederla, arricchirà come consiglio, di non perdervela.

14 | 19 maggio

IL TEMPO ATTORNO

GIULIANO SCARPINATO

Prima Milanese

Produzione Teatro Biondo di Palermo

Ideazione, regia e drammaturgia Giuliano Scarpinato

Supervisione del testo Lucia Calamaro

Con Roberta Caronia (Paola Randazzo, magistrato), Giandomenico Cupaiuolo (Michele Vetrano, magistrato), Emanuele Del Castillo (il figlio Benedetto), Alessio Barone (Liborio Mansueto, agente della scorta), Gaetano Migliaccio (Diego De Piccolo, agente della scorta)

Foto: *_©Rosellina Garbo

Scene Diana Ciufo

Costumi Dora Argento

Suono e luci Giacomo Agnifili

Assistente alla regia Adele di Bella

Direttore di scena Sergio Beghi

durata 1 ora e 20 minuti

STAGIONE 2023 | 2024

