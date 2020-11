C'è grande attesa per il nuovo libro dello scrittore Premio Cavallo D'Argento RAI Maximo De Marco, in uscita a dicembre 2020, in tutte le librerie in Italia e nei Digital Store Mondiali!

Il libro gia' dal titolo "VISIONI", si preannuncia intrigante e molti asseriscono che sara' un libro "sconvolgente"... per le visioni che verranno rivelate pubblicamente per la 1° volta!

Molte delle visioni contenute nel libro sono già accadute, come quella sulla Pandemia, avuta dall'autore nel 2019, un anno prima che la Pandemia arrivasse! Altre visioni , a quanto riferisce l'autore stesso , dovranno accadere solo dopo la pubblicazione del libro!

La curiosità è tanta e in molti già stanno iniziando a prenotare la copia dell'opera in libreria !

Lo scrittore precisa in modo assoluto di non sentirsi né un veggente né un mistico né un profeta! Il suo è soltanto un dono ricevuto dallo Spirito Santo dopo la sua conversione avvenuta all'improvviso nel 2007, in cui racconta tutti i dettagli in questa sua opera letteraria.

La casa editrice del libro è la Ex Libris Edizioni di Palermo, una casa editrice molto attenta all'originalità e allo spessore delle opere pubblicate, non a caso, in una nota, la casa editrice si ritiene entusiasta ed orgogliosa di aver pubblicato un opera di così alto valore spirituale e letterario e si prefigge di pubblicarlo in altre lingue nel 2021!

La prefazione del libro è stato realizzato dall'attrice Premio David di Donatello Antonella Ponziani, un aspetto che impreziosisce ancor più l'opera letteraria, la Ponziani è stata la musa ispiratrice di grandi registi indimenticabili, quali Federico Fellini, Marco Risi, fino a Gigi Proietti.



