Una volta arrivati nella regione di Luhansk il 1 novembre come parte di un battaglione di nuovi coscritti, ad Aleksei Agafonov e alla sua unità furono consegnate delle pale e gli fu ordinato di scavare trincee per tutta la notte.

I loro scavi, si alternarono a causa della mancanza di pale disponibili, furono bruscamente interrotti nelle prime ore del giorno successivo quando l'artiglieria ucraina illuminò il cielo e i proiettili iniziarono a piovere su Agafonov e la sua unità.

"Un drone ucraino ci ha sorvolato per la prima volta, e in seguito la sua artiglieria ha iniziato a martellarci per ore e ore, senza sosta", ha detto lunedì Agafonov, sopravvissuto ai bombardamenti, al Guardian in un'intervista telefonica.

“Ho visto uomini fatti a pezzi davanti a me, la maggior parte della nostra unità è sparita, distrutta. È stato un inferno",

ha detto, aggiungendo che i comandanti della sua unità li hanno abbandonati poco prima che iniziassero i bombardamenti.

Agafonov è stato convocato il 16 ottobre insieme ad altri 570 coscritti a Voronezh, una città nel sud-ovest della Russia, nell'ambito della spinta di mobilitazione nazionale di Vladimir Putin che ha visto più di 300.000 uomini arruolati per andare a combattere in una guerra che il Cremlino chiama la sua "operazione militare speciale".

Dopo la fine degli attacchi, Agafonov, con circa una dozzina di altri soldati, si è ritirato dalla foresta fuori dalla città di Luhansk di Makiivka alla vicina città di Svatove, controllata dai russi.

A Svatove, Agafonov e il suo gruppo si sono trasferiti in un edificio deserto, cercando di contattare altri soldati mobilitati che erano stati con lui quella notte.