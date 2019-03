Apple Card presentata ufficialmente: la carta di credito di Apple a costo zero e che ti fa anche guadagnare

Per effettuare i nostri acquisti (online e non solo) utilizziamo vari servizi più o meno interessanti.

Da questo momento se ne aggiunge un altro, grazie ad Apple ed alla sua Apple Card, un nuovo prodotto/servizio realizzato con il supporto di MasterCard che potrebbe diventare uno dei più grandi successi dell'azienda di Cupertino.

Apple Card è una carta virtuale a zero spese che, oltretutto, garantisce un guadagno quando viene utilizzata per effettuare un acquisto.

Utilizzando il circuito AppleCard, chi effettua un acquisto riceverà un rimborso del 2% su qualsiasi prodotto e del 3% su prodotti Apple.

Apple Card, oltre che come carta virtuale, può essere richiesta anche come carta in formato fisico.

Un nuovo competitor, quindi, è arrivato sul mercato delle carte di credito e, grazie al servizio cashback, la Apple Card potrebbe diventare preferibile e di uso comune rispetto a prodotti concorrenti similari.