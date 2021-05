Oggi nel mondo molte persone parlano di ambiente e tematiche ad esso correlate. Sentiamo parlare spesso di “sostenibilità”, “economia circolare”… ma che cos’è l’ambiente?

L’ambiente è vita! Per tanti, troppi anni, molte persone nel mondo hanno dimenticato questa affermazione e in moltissime parti del mondo, anche nel piccolo delle nostre città, abbiamo assistito, e purtroppo ancora oggi assistiamo, a scelte e politiche che hanno portato a danni ingenti sull’ambiente.

Spesso sentiamo notizie di disboscamenti e incendi dolosi del nostro patrimonio forestale, di discariche abusive, di impianti di trattamento di rifiuti vetusti e con scarse performance ambientali, costruzioni realizzate in luoghi inadatti e pericolosi; sentiamo spesso parlare del cambiamento climatico e delle sue conseguenze, dell’inquinamento dell’aria, delle scelte in campo ambientale che vengono guidate spesso avendo come bussola la politica e l’economia, e non la “sostenibilità” e la cura dell’ambiente… ma tante persone ritengono che non riguardano loro questi problemi, perché non avvengono nella loro terra, nelle loro città, e quindi non si devono curare delle conseguenze.

Queste tematiche riguardano e coinvolgono tutti, vicini e lontani, perché le conseguenze di un fenomeno che si sta verificando in una certa parte del mondo, come lo scioglimento dei ghiacciai, sta avendo (e avrà in futuro) grossissime ripercussioni globali: basti pensare alle città che verranno inondate e sommerse dall’innalzamento del livello dei mari.

Oggi tutti noi (nessuno escluso) siamo chiamati a un compito importante: l’ambiente è la nostra casa e, come tale ciascuno di noi è chiamato in prima persona a prendersene cura. Siamo responsabili di questo dono, che non solo è casa, ma è anche fonte di vita: infatti in esso ritroviamo tutto ciò che è necessario anche per la nostra vita.

Ciascuno di noi è chiamato qui e ora a fare la propria parte, a dimostrarsi responsabile, ad assumere atteggiamenti corretti e virtuosi nella propria quotidianità: “se ciascuno fa qualcosa per l’ambiente, allora si può fare molto!”. Piccoli gesti quotidiani, come spegnere le televisioni e i pc solitamente lasciati in stand-by, spegnere le luci non utilizzate, mantenere nelle abitazioni una temperatura corretta in inverno e tanti altri piccoli gesti, possono davvero insieme fare la differenza e aiutare il Pianeta a tornare a vivere!

Ogni volta che guardiamo fuori dalle nostre finestre l’ambiente che ci circonda dobbiamo ricordarci queste parole: “l’ambiente può esistere senza l’uomo, ma l’uomo non può esistere senza l’ambiente”, e questo ci deve spingere sempre di più ad impegnarci in prima persona verso un nuovo stile di vita, che metta al centro la “nostra sostenibilità” per l’ambiente.

Il cambiamento deve partire ora… e tu, vuoi esserne parte?