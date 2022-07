"AC Milan è lieto di annunciare di aver concluso un accordo per il diritto alle prestazioni sportive di Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante svedese ha firmato un contratto con il Club fino al 30 giugno 2023 e continuerà a indossare la maglia rossonera numero 11".

Quindi, anche per la prossima stagione - come riporta la nota precedente diffusa dal club - il Milan potrà schierare tra le proprie fila, ben che vada per una decina di partite, l'attaccante svedese, sempre più, ormai, uomo-spogliatoio, che uomo-squadra.



E da una notizia di mercato certa, si passa ad una notizia quasi ormai certa, visto che per definirla tale manca solo l'annuncio ufficiale del club che arriverà nelle prossime ore.

Paulo Dybala, ex Juventus, è (quasi) un nuovo giocatore della Roma. Corteggiato da Inter e Napoli, il calciatore argentino si è lasciato "sedurre" da una telefonata di Mourinho ed avrebbe pertanto accettato di legarsi al club giallorosso cui si aggregherà a breve, visto che lo ha raggiunto in Portogallo, dove la squadra si trova in ritiro, una volta superate le visite mediche.

Secondo le indiscrezioni, Dybala firmerà con la Roma un contratto triennale da 4,5 milioni di euro più bonus, che gli consentiranno di raggiungere i 6 milioni di euro annui.



Infine, sebbene ancora il passaggio non sia ancora arrivato neppure alle fasi preliminari, è sicuro - salvo colpi di scena dell'ultim'ora - che il centrale difensivo della Juventus, Matthijs de Ligt, dalla prossima stagione si trasferirà in Germania a giocare per il Bayern Monaco.

Il calciatore olandese si trasferirà in Bundesliga, dopo tre stagioni trascorse in A, per una cifra che si dovrebbe aggirare intorno agli 80 milioni, di cui 10 di bonus, andando a guadagnare 12 milioni di euro netti all'anno, quattro in più di quanto percepiva a Torino.

Per la Juventus è "forse" una buona notizia, perché potrà avere le risorse per migliorare il centrocampo, che lascia alquanto a desiderare nonostante l'arrivo di Pogba, viste le ultime prestazioni del francese con il Manchester United. Ma la difesa, senza Chiellini e de Ligt, non può tranquillizzare Allegri, pensando alle prestazioni che è mediamente in grado di fornire Bonucci.







