Con la vittoria ottenuta sabato sera sul proprio campo per 1-0 contro la Sampdoria, il Sassuolo porta a 4 il numero di vittorie consecutive in Serie A e, a tutti gli effetti, è in lizza per conquistare un posto in Europa per la prossima stagione.

La Sampdoria ha giocato una discreta partita, attenta e oridinata, ma nulla ha potuto contro la rovesciata sotto porta di Berardi, al 69', che da tempo ha individuato i blucerchiati come vittima predestinata: contro di loro la sua prima e la sua ultima tripletta in A.

Grazie all'ennesima vittoria, la squadra di De Zerbi sale a 52 punti e si porta a -3 dalla Roma che, nel pomeriggio andrà a Cagliari con una formazione rimaneggiata per puntare tutto sulla semifinale di Europa League della prossima settimana, rischiando però di non qualificarsi il prossimo anno per lo stesso torneo Uefa.







Crediti immagine: twitter.com/SassuoloUS/status/1386242241610518528