"Passioni Senza fine 2.0" James La Motta e Anna Soares De Oliveira dal teatro internazionale recitano nella prima ed unica fiction radiofonica italiana sul web

“Passioni senza fine 2.0”, il famoso radiodramma firmato da diversi anni da Giuseppe Cossentino in queste settimane è andato in produzione con nuove ed esclusive puntate che ascolteremo presto su internet, il mezzo d’eccellenza che ha lanciato ed ha dato fama e successo a questo prodotto tutto innovativo che riprende i radiodrammi che tanto tempo fa sentivano le nostre nonne in radio. Il cast è totalmente cambiato, e Napoli diventa la sede principale delle prime registrazioni.

Nel cast tra i veterani confermati per il momento solo l’attrice Maria Rosaria Virgili, però tra i nuovi protagonisti ci sono James La Motta che darà voce ed anima allo storico personaggio di Fabio De Santis, figlio alcolizzato di Ginevra, e a sorpresa ci sarà anche Laura De Santis, personaggio amatissimo, l’eroina romantica d’eccellenza interpretata dall’attrice Claudia Conte. Inoltre, qualche settimana fa le registrazioni si sono spostate da Napoli a Milano, con l’attrice Anna Soares De Oliveira che da protagonista dello spettacolo internazionale MySelf, di La Motta si ritrova in questo nuovo lavoro ancora una volta partner con James. La Soares De Oliveira, interpreterà il personaggio di Manuela Dias, un’anima irrequieta che arriverà a minacciare Ginevra di rivelare un terribile segreto dell’amatissima dark lady e regina della serie.

Tra le novità l’ingresso del nuovo protagonista Fabio Sacco, eroe romantico di altri tempi, pronto a dar vita ad una delle storie più romantiche di tutte stagioni e Noemi Cognigni, che darà voce a Bambi, moglie di Fabio De Santis. C’è l’ingresso di una nuova dark Lady Vanessa, interpretata dall’attrice Gigliola Salvadori, che darà filo da torcere a Ginevra. Nel cast anche Andrea Calanca e la partecipazione speciale dell’attore Nunzio Bellino, reduce dal successo del cortometraggio sociale “ Elastic Heart” che ascolteremo nel ruolo di un simpatico bimbo.

James La Motta, oltre a dare vita a Fabio De Santis darà vita a vari personaggi nel corso della storia ed è il vocal coach di questa nuova serie, garantendo una marcia in più ad un progetto che ha riscosso un successo straordinario negli anni.