Un traguardo importante, tante le sfide ma anche gli obiettivi raggiunti.

La nostra redazione vuol augurare all'Artista un felice compleanno.

Christian Palladino nasce a Pescia, in provincia di Pistoia. Durante il liceo classico e la Marina Militare scrive e interpreta alcune canzoni inedite approdate su reti Mediaset e Rai: Mia signora con la partecipazione in video del deputato Stefania Pezzopane, Un’estate fantastica, presentata in anteprima dalla trasmissione Pomeriggio 5, Madrepadre trasmessa al TG3 Liguria.

In giugno 2020 pubblica Quarantena diVersi, scrigno antologico a più mani che custodisce pensieri e parole dal lockdown.

Questo libro ha dentro un percorso intenso .

Sono liriche, eppure collegate tra di loro.

Un arcipelago di sentimenti e sentire, permeati da musicalità e ritmo.

L' ultima pubblicazione del Poeta e':“Mia sete”.

Titolo e insieme traccia distintiva di tutta la raccolta di questi versi per musica.

Il cantautore Christian Palladino dipinge un orizzonte di immagini su quella sete d’amore, di giustizia, di domande, di riflessioni, di cui gli uomini e le donne sono spesso arsi.

Attualmente l'Artista e' a lavoro sul suo primo Romanzo.

Attendiamo ☑️