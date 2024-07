Jorge Martin è stato l'unico a mantenere costante il ritmo di gara soprattutto nell'ultimo terzo della Tissot Sprint del Gran Premio della Germania. Questo gli ha permesso di consolidare il suo vantaggio sugli inseguitori negli ultimi cinque giri e di portarsi a casa la vittoria senza grossi problemi.

Partito dalla pole, Martin è andato lungo alla prima curva dopo il via, permettendo a Miguel Oliveira di superarlo. Tuttavia, anche Oliveira non ha chiuso bene la traiettoria, lasciando spazio a Francesco Bagnaia che, partito quarto, ha subito preso il comando della gara.

La gara ha visto una serie di sorpassi entusiasmanti, soprattutto al terzo giro, quando Martin ha tentato di superare Bagnaia in curva 1, dovendo però restituire momentaneamente la testa della corsa al pilota piemontese, riprendendola comunque poco dopo, mentre Maverick Vinales ed Enea Bastianini si davano battaglia alle loro spalle. È stat poi la volta di Oliveira ad attaccare e superare Bagnaia all'ultima curva del terzo giro. Queste posizioni non cambieranno più fino al traguardo.

Enea Bastianini ha superato Vinales all'inizio del quarto giro, piazzandosi in quarta posizione e agganciandosi ai primi tre, senza però riuscire ad attaccarli ulteriormente. Vinales ha poi iniziato a perdere terreno, finendo nelle grinfie di Franco Morbidelli, che ha così conquistato la quinta posizione.

Marc Marquez, partito tredicesimo e ancora acciaccato dopo la brutta caduta di venrdì nelle prove, ha compiuto una rimonta spettacolare, concludendo la gara in sesta posizione dopo aver superato Vinales per soli 3 millesimi all'ultima curva prima della bandiera a scacchi. Anche Vinales non era al meglio della forma fisica a causa di un incidente, però nelle qualifiche.

Grazie a questa vittoria, Jorge Martin ha aumentato il suo vantaggio in classifica su Bagnaia da 10 a 15 punti, interrompendo la striscia positiva del campione del mondo della Ducati, che nelle ultime cinque gare aveva sempre ottenuto il massimo dei punti a disposizione.



Crediti immagine: x.com/marcmarquez93/status/1809626667792375815/photo/3