Un subemendamento che aumenta il Prelievo Erariale Unico su slot e vlt, rispettivamente al 23,85% dal 1° gennaio 2020 ed al 24% dal 1° gennaio 2021 per le slot ed all’8,5% per il prossimo anno e 8,6% dal 2021 per le vlt.

Inoltre - secondo quanto segnala l'agenzia Agimeg - 65% di payout per le slot e 83% per le vlt, 20% di tassa sulle vincite di oltre 200 euro per le vlt dal 15 gennaio 2020 e 20% di tassa sulle vincite oltre i 500 euro per SuperEnalotto, SuperStar, Winforlife, Lotterie nazionali e Gratta e Vinci a partire dal 1° marzo 2020.

Sono le novità contenute nel subemendamento alla Legge di Bilancio attualmente all’esame della Commissione Bilancio al Senato.





