Articoli scritto con l’ausilio di Assembly per la trascrizione automatica del testo parlato.

Intervista a Nicolini Massimiliano, tratta dalla trasmissione Evolimi, relativamente al programma di conversione BIM-VRO con protocollo OMP B1

Facciamo una breve presentazione per chi non sa cosa siano gli oggetti bim. Allora, gli oggetti bim sono degli oggetti utilizzati prevalentemente nella progettazione. E diciamo che nell'uso comune, quello che viene definito oggetto bim è un modello che viene realizzato con un software prevalentemente di progetto progettazione architettura come Revit, Archicad, Sketchup, ecc, ecc che è costituito da una geometria fissa.

Quindi è è un progetto a geometria fissa o parametrica. Quindi le 2 categorie di progettazione della geometria possono essere o fissa o parametrica e è costituito anche dai dati che vengono immessi nel modello geometrico, quindi che sono attributi parametri o proprietà dell'oggetto stesso. Noi, per esempio, vediamo questo esempio al mio fianco che ci fa vedere come in un oggetto bim.

Sostanzialmente noi abbiamo tutte le informazionie ed azioni di quel determinato oggetto. Quindi l'oggetto bim viene realizzato, per esempio, dai costruttori di un determinato prodotto o di una componente architettonica. E all'interno sono contenute tutte le informazioni che il produttore costruttore sostanzialmente ha realizzato.

Quindi è un grande aiuto per il progettista che va poi a sviluppare, diciamo i suoi progetti all'interno del della Vro. Ma l'oggetto bim sostanzialmente, come lo stiamo ragionando, noi dev'essere utilizzabile anche nella vero. Quindi, ovviamente dobbiamo avere la possibilità che questo oggetto bim sia sostanzialmente fruibile anche dal punto di vista della nostra vero? E cosa significa questo? Significa che la progettazione del nostro oggetto bim dev'essere presa e inserita con la stessa modalità con la quale la vado ad inserire in un software di progettazione.

Il modello bim ha reso possibile una standardizzazione e una cooperazione e una collaborazione tra progettisti di vari settori a livello mondiale su scala globale. Tanto che oggi viene inserita anche come condizio sine qua non in determinate gare di fornitura per lo stato. Cosa faranno i modelli bim all'interno della V e quindi delle applicazioni chiamiamo così sapete che noi non amiamo questo termine, però per renderlo più semplice di metaverso per inciso ma verso che non esiste, fra l'altro.

Quindi cosa sostanzialmente farà l'oggetto bim? Be, dimostrerà le sue caratteristiche all'interno della applicazione di Vr e quindi non avrò solamente chiamiamola la progettazione di tipo tradizionale che si porterà a visualizzare la struttura dell'oggetto e le caratteristiche dell'oggetto. Ma avrò anche la possibilità di strutturare questo oggetto all'interno di un programma e nel suo interno vederne le reali caratteristiche. Quindi se è un oggetto elettrico, avrò la scheda con le sue caratteristiche che potrà essere visualizzata al passaggio dell'avatar accanto all'oggetto oppure, con un'adeguata programmazione di conversione.

L'oggetto esprimere queste caratteristiche all'interno di un ambiente di simulazione che cosa ci permette di fare questo effettivamente ci permette di poter costruire dei progetti con oggetti derivanti da metodologia bim. Ci permette di e ci permette di renderli vivi, cosa che adesso diciamo resta un pochino più difficile. E nel renderli vivi, riusciamo a poter ipotizziamo una passeggiare all'interno del nostro progetto e vedere effettivamente il suo comportamento ecco.

Questo apre, secondo noi, un grande scenario dal punto di vista delle simulazioni operative, sia di piccoli impianti che di grandi strutture. Perché perché effettivamente ci dà la possibilità di vivere in anteprima ciò che il sistema di progettazione attuale non ci fa vivere. Ma questo non per un limite fisiologico particolare del sistema di progettazione, proprio perché è una parte come stiamo vedendo adesso, proprio perché è una parte di programmazione che oggi nasce per essere, tra virgolette, chiamiamola così statica.

Vediamo, per esempio, questo video che vi sto condividendo di una progettazione di ambienti attraverso quella che è la tecnologia bim. La metodologia bim scusate metodologia un po come quello che si sposano bene. Quindi noi prendiamo il nostro oggetto bim, lo carichiamo all'interno del programma di conversione con l'algoritmo Omb, lo carichiamo all'interno del programma di conversione e ne ricaviamo un oggetto bim che può essere preso e con un semplicissimo dragon drop inserito all'interno del vero.

Ma questo può essere fatto per il singolo oggetto, ma può essere fatto anche per l'impianto complesso. Quindi io progetto il mio impianto complesso con autodesk, con revit, con tutti i software di progettazione tradizionale che io posso utilizzare. Quindi, ancora una volta, lavoro dimostra la sua dinamicità, la sua interoperabilità di formato, con i software più noti e qualcuno me noto che sono distribuiti oggi a livello globale.

Quindi eseguo, realizzo il mio progetto come stiamo vedendo qui, in questo demo. Lo eseguo, lo realizzo e poi che cosa vado a fare? Lo acquisisco e lo converto attraverso il protocollo Opm, lo converto all'interno della Vr, che cosa succede quando dal progetto entro nella conversione? E succede una cosa molto semplice che le informazioni contenute all'interno di ogni singola componente strutturata secondo la metodologia standardizzata bim, prende vita, cioè esprime le sue caratteristiche in forma cartolare, ma anche in forma di azione. Quindi una cultur ation, una chiamata all'azione per quelle caratteristiche che ne determinano una chiamata all'azione.

Quindi, se avrò componentistica elettrica, avrò la possibilità di vedere l'ingresso e l'uscita del risultato dell'elaborazione del componente elettrico e via via discorrendo. Qual è il vantaggio che da oggi i progetti avranno? Potendo utilizzare il protocollo O-M-B un vantaggio fondamentale che potranno, con un click trasformare il progetto su cui hanno lavorato. Lo potranno trasformare e lo potranno, tra virgolette, vivere distribuire e condividere con decine decine decine di persone e diciamo fosse un progetto architettonico come questo.

Potremmo portare i committenti e tutti i proprietari che hanno prenotato gli appartamenti di questa palazzina. Li potremmo portare nel cantiere, fargli vedere come è strutturato l'edificio e magari con l'azienda che fa l'arredamento integrare. Diverso appartamento per ogni diverso appartamento, l'arredamento con le funzionalità e le caratteristiche che il produttore ha indicato.

Questo vale per i sanitari, vale per la componentistica elettrica, vale per la componentistica idraulica per tutta la parte di termoregolazione, vale per la parte idraulica per la parte di pneumatica, ecc, ecc ecc quindi la rivoluzione più grande che in questo momento noi abbiamo, secondo me avviato, è quella di aver creato un po ponte tra il mondo del progettista come lo conosciamo fino ad oggi e il mondo del progettista come sarà domani. Quindi completo il mio progetto e poi questo progetto lo faccio vivere e permetto alle persone di poter verificare la mia progettualità anche da un punto di vista reale. Ma di più posso condividere una progettazione con più soggetti che mi trasferiscono componenti precostituite preprogrammate all'interno delle quali noi potremo anche inserire già i comandi di funzione anche il linguaggio della Lpl, che va a recepire permette di interpretare e quindi poter rendere attivi, per esempio, un forno schiacciando il pulsante di accensione e regolando la temperatura.

Avrò un'attività anche nell'oggetto bim che oggi tra virgolette, è molto difficile riuscire ad a avere ai in maniera naturale e in maniera soprattutto distribuita. Allora io per oggi vi ringrazio. Spero che ci scriverete in molti per avere informazioni su l'uso del protocollo pubblicheremo in giornata una guida operativa sul sul sito del laboratorio che trovate sopra, qui in alto alla destra del vostro schermo.

Per il momento non mi resta che ringraziarvi per averci ascoltato anche questa mattina e vi lascio alla puntata di domani dove parleremo di un altro argomento estremamente interessante. Grazie, Azie. E buona giornata facciamo una breve presentazione per chi non sa cosa siano gli oggetti bim. Allora, gli oggetti bim sono degli oggetti utilizzati prevalentemente nella progettazione. E diciamo che nell'uso comune, quello che viene definito oggetto bim è un modello che viene realizzato con un software prevalentemente di progetto progettazione architettura come Revit, Archicad, Sketchup, ecc, ecc che è costituito da una geometria fissa.

Quindi è è un progetto a geometria fissa o parametrica. Quindi le 2 categorie di progettazione della geometria possono essere o fissa o parametrica e è costituito anche dai dati che vengono immessi nel modello geometrico, quindi che sono attributi parametri o proprietà dell'oggetto stesso. Noi, per esempio, vediamo questo esempio al mio fianco che ci fa vedere come in un oggetto bim.

Sostanzialmente noi abbiamo tutte le informazioni azioni di quel determinato oggetto. Quindi l'oggetto bim viene realizzato, per esempio, dai costruttori di un determinato prodotto o di una componente architettonica. E all'interno sono contenute tutte le informazioni che il produttore costruttore sostanzialmente ha realizzato.

Quindi è un grande aiuto per il progettista che va poi a sviluppare, diciamo i suoi progetti all'interno del della Vr. Ma l'oggetto bim sostanzialmente, come lo stiamo ragionando, noi dev'essere utilizzabile anche nella vero. Quindi, ovviamente dobbiamo avere la possibilità che questo oggetto bim sia sostanzialmente fruibile anche dal punto di vista della nostra vero? E cosa significa questo? Significa che la progettazione del nostro oggetto bim dev'essere presa e inserita con la stessa modalità con la quale la vado ad inserire in un software di progettazione.

Il modello bim ha reso possibile una standardizzazione e una cooperazione e una collaborazione tra progettisti di vari settori a livello mondiale su scala globale. Tanto che oggi viene inserita anche come condizio sine qua non in determinate gare di fornitura per lo stato. Cosa faranno i modelli bim all'interno della V e quindi delle applicazioni chiamiamo così sapete che noi non amiamo questo termine, però per renderlo più semplice di metaverso per inciso ma verso che non esiste, fra l'altro.

Quindi cosa sostanzialmente farà l'oggetto bim? Be, dimostrerà le sue caratteristiche all'interno della applicazione di Vr e quindi non avrò solamente chiamiamola la progettazione di tipo tradizionale che si porterà a visualizzare la struttura dell'oggetto e le caratteristiche dell'oggetto. Ma avrò anche la possibilità di strutturare questo oggetto all'interno di un programma e nel suo interno vederne le reali caratteristiche. Quindi se è un oggetto elettrico, avrò la scheda con le sue caratteristiche che potrà essere visualizzata al passaggio dell'avatar accanto all'oggetto oppure, con un'adeguata programmazione di conversione.

L'oggetto esprimere queste caratteristiche all'interno di un ambiente di simulazione che cosa ci permette di fare questo effettivamente ci permette di poter costruire dei progetti con oggetti derivanti da metodologia bim. Ci permette di e ci permette di renderli vivi, cosa che adesso diciamo resta un pochino più difficile. E nel renderli vivi, riusciamo a poter ipotizziamo una passeggiare all'interno del nostro progetto e vedere effettivamente il suo comportamento ecco.

Questo apre, secondo noi, un grande scenario dal punto di vista delle simulazioni operative, sia di piccoli impianti che di grandi strutture. Perché perché effettivamente ci dà la possibilità di vivere in anteprima ciò che il sistema di progettazione attuale non ci fa vivere. Ma questo non per un limite fisiologico particolare del sistema di progettazione, proprio perché è una parte come stiamo vedendo adesso, proprio perché è una parte di programmazione che oggi nasce per essere, tra virgolette, chiamiamola così statica.

Vediamo, per esempio, questo video che vi sto condividendo di una progettazione di ambienti attraverso quella che è la tecnologia bim. La metodologia bim scusate metodologia un po come quello che si sposano bene. Quindi noi prendiamo il nostro oggetto bim, lo carichiamo all'interno del programma di conversione con l'algoritmo Omb, lo carichiamo all'interno del programma di conversione e ne ricaviamo un oggetto bim che può essere preso e con un semplicissimo dragon drop inserito all'interno del vero.

Ma questo può essere fatto per il singolo oggetto, ma può essere fatto anche per l'impianto complesso. Quindi io progetto il mio impianto complesso con autodesk, con revit, con tutti i software di progettazione tradizionale che io posso utilizzare. Quindi, ancora una volta, lavoro dimostra la sua dinamicità, la sua interoperabilità di formato, con i software più noti e qualcuno me noto che sono distribuiti oggi a livello globale.

Quindi eseguo, realizzo il mio progetto come stiamo vedendo qui, in questo demo. Lo eseguo, lo realizzo e poi che cosa vado a fare? Lo acquisisco e lo converto attraverso il protocollo Opm, lo converto all'interno della Vr, che cosa succede quando dal progetto entro nella conversione? E succede una cosa molto semplice che le informazioni contenute all'interno di ogni singola componente strutturata secondo la metodologia standardizzata bim, prende vita, cioè esprime le sue caratteristiche in forma cartolare, ma anche in forma di azione. Quindi una cultur ation, una chiamata all'azione per quelle caratteristiche che ne determinano una chiamata all'azione.

Quindi, se avrò componentistica elettrica, avrò la possibilità di vedere l'ingresso e l'uscita del risultato dell'elaborazione del componente elettrico e via via discorrendo. Qual è il vantaggio che da oggi i progetti avranno? Potendo utilizzare il protocollo O-M-B un vantaggio fondamentale che potranno, con un click trasformare il progetto su cui hanno lavorato. Lo potranno trasformare e lo potranno, tra virgolette, vivere distribuire e condividere con decine decine decine di persone e diciamo fosse un progetto architettonico come questo.