La fragranza dell’Amore

A cura di MARINA VICARIO e ROBERTA ZANZI

Pluriversum Edizioni

Una splendida antologia di short love stories, con 27 autori dalle piccanti e ammiccanti penne, la prefazione di Antonio Di Bartolomeo e 3 contributi di esperti che impreziosiscono il volume rendendolo unico nel suo genere. Senza fronzoli e senza i soliti luoghi comuni, l’amore è davvero trattato in modo esauriente, in tutte le sue ampie e complicate articolazioni. Sono chiamati all’appello sia l’innamorato incompreso sia l’innamorato pazzo, sia l’amante non ricambiato sia l’amato compiaciuto, sia il lettore in cerca di ispirazione sia quello in cerca di bellezza espressiva.

GLI AUTORI

Roberta Zanzi, Marina Vicario, Antonio Di Bartolomeo, Ivonne Helmeyer, Daniela Forella, Mariella Di Camillo, Dante Zucchi, Elisabetta Tagliati, Massimiliano Fusai, Francesca Incandela, Nereo Maggiani, Laura Gronchi, Cristina Saracano, Lia Tomasino, Paolo Ansaldi, Maria Luisa Politi, Erija Jacobs, Stefania Costanzo, Maurizio Coscia, Francesco Desirello, Elena Cocchi, Fabio Moriggi, Rossella Occhipinti, José Cassarino, Claudio Loreto, Nausicaa Zarantonello, Anna Campo, Alessandro Pignatelli, Franca Merighi, Oriana Sandrin D’Ascenzi, Dott.ssa Alessandra Daniele, Dott. Federico Pierlorenzi, Prof. Ferdinando Caputi.