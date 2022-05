Allo Stadio Olimpico, la Roma ha battuto per 1-0 il Leicester, conquistando di diritto uno dei due posti della finale di Conference League che si disputerà a Tirana.

Così, dopo 31 anni, i giallorossi torneranno a giocare una finale europea, dove incontrerà il Feyenoord che nell'altra semifinale, pareggiando 0-0, ha superato il Marsiglia.

La Roma parte subito forte e all'11' passa su azione d'angolo grazie ad un perfetto stacco di testa di Abraham, che firma il nono gol nella competizione e raggiunge Vincenzo Montella nella Top 10 dei marcatori europei Giallorossi.

Gli inglesi ci provano, invano, sia nel primo che nel secondo tempo, ma senza portare particolari pericoli alla porta di Rui Patricio.

Così, dopo il triplice fischio i tifosi all'Olimpico scatenano la festa in attesa di proseguirla il 25 maggio a Tirana.

"È stata una vittoria di famiglia", ha detto Mourinho dopo la gara. "Non solo della famiglia che era in campo e in panchina, ma anche di quella allo Stadio. Questo è il nostro merito più grande. Questa empatia, questo senso di famiglia… Abbiamo fatto una gara straordinaria.Magari altri possono interpretarla in un altro modo, ma secondo me, quando il tuo portiere fa due parate in due partite di semifinale, contro una squadra di Premier League con tanta qualità, è perché abbiamo fatto qualcosa di buono. Non voglio dire tanto, voglio solo dire che questi ragazzi sono straordinari e ovviamente si meritano questa finale. Però lunedì abbiamo una partita, ne abbiamo ancora tre per finire il campionato nel modo migliore possibile e dopo ci sarà la finale.È sempre la vecchia storia: abbiamo fatto una traiettoria fantastica per arrivare lì, 14 partite di Conference League sono tante e lo abbiamo pagato anche con i punti persi in Serie A. Però adesso andiamo in finale e vogliamo vincere".





Crediti immagine: twitter.com/Iconic_Mourinho/status/1522304328924643328