Grande successo per l’iniziativa sociale per i bambini del territorio e le loro famiglie

Il Centro Commerciale Centro Del Vasto (CH) ha lanciato in questi giorni l’iniziativa MASK TO SCHOOL con l’obiettivo di portarsi in contatto con le famiglie del territorio attraverso un gesto di attenzione alla sicurezza e salute dei loro figli.

L’evento, ideato da Davide Petrucci, Responsabile Marketing Ethos, in collaborazione con Alla Vigna Eventi, che ha curato tutta la parte di engagement, comunicazione e gestione delle attività territoriali, e Ideasfera, che si è occupata dell’Upgrade dell’App, prevede il coinvolgimento degli Istituti Scolastici del territorio, riscuotendo fin da subito un grande successo.

Moltissime scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio hanno già aderito entusiaste all’iniziativa.

Negli istituti scolastici aderenti all’iniziativa, sono state consegnate tantissime cartoline customizzate al personale scolastico il quale ha provveduto a sua volta a distribuirle nelle proprie classi, come da procedure ministeriali.

La meccanica prevede che i bambini dovranno semplicemente compilare la cartolina con l’aiuto dei propri genitori, recarsi all’interno del Centro Commerciale Centro Del Vasto, senza limite di tempo, mostrare la cartolina compilata in uno dei negozi della galleria e ritirare gratuitamente la mascherina.

Le mascherine chirurgiche certificate sono realizzate in lycra e sono lavabili e riutilizzabili, svolgendo adeguatamente le loro funzioni e mantenendo un bassissimo impatto ambientale.

Il Centro Commerciale Centro Del Vasto, ancora una volta, conferma l’attenzione ed il legame con il proprio territorio: sostenere, accompagnare ed appoggiare le famiglie che quotidianamente visitano il Centro Commerciale. La direzione ed il management sono profondamente grati alle famiglie del territorio per non aver mai perso la fiducia nel Centro Commerciale Centro Del Vasto e nel loro costante lavoro per costruire un futuro sempre migliore da condividere insieme.