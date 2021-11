Prosegue l’attività della terza commissione consiliare, presieduta da Maria Magliarditi, nell’ambito del progetto “Amico autismo – Milazzo città Autism Friendly”.

La presidente ha ricordato che oltre all’avviso pubblicato sul sito del Comune, nei social media e sugli organi di stampa per informare e sensibilizzare al massimo tutte le componenti attive, sono previste altre date per il confronto coinvolgendo anche chi sino ad ora non è intervenuto.

Il prossimo appuntamento è già fissato per il 24 novembre alle 10 con gli albergatori ed i titolari di B&B. Il componente Foti e il capogruppo Sindoni hanno concordato con la presidente di continuare con la fase di animazione, muovendosi su percorsi partecipati e trasparenti e utilizzando il sito istituzionale del Comune per il coinvolgimento delle varie categorie tra attività economiche, commerciali e strutture ricettive.

Nel corso della riunione è intervenuto anche l’Assessore allo Sviluppo economico Maurizio Capone, il quale ha riferito che gli uffici hanno già iniziato un censimento delle attività, impegnando a sollecitare i rappresentanti delle varie categorie.